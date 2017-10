Hai cán bộ thuộc Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp được xác định thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Hôm nay, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Chiến Thắng (58 tuổi, ngụ ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh) công chức Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp.

Ông Thắng trước đây là Phó chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, công an cũng khởi tố và bắt tạm giam ông Thái Hòa (58 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) viên chức Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp, nguyên Trưởng phòng chính sách đất đai thuộc Sở này. Cả hai cùng bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp

Hai bị can này được xác định thiếu trách nhiệm trong kiểm tra việc xác định nghĩa vụ tài chính đất đai của cán bộ Chi cục quản lý đất đai đối với công ty trách nhiệm thương mại S.G FOOD tại địa chỉ lô B7 cụm công nghiệp Mỹ Hiệp thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp gây thiệt hại ngân sách hơn 1 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, tháng 3/2014, Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp ký hợp đồng cho Công ty S.G.FOOD thuê 1.050m2 đất để đầu tư dự án S.G COFFEE. Thời điểm này, khu đất được xác định thuộc chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp, khu vực 1, đường loại 1, giá đất ở vị trí 1 là 2.800.000đ/m2; đơn giá đất được tính là 29.400đ/m2/năm; thời hạn thuê đất 50 năm, Công ty S.G.FOOD trả tiền hàng năm.

Sau khi được cấp giấy CNQSDĐ, tháng 12/2015, Công ty S.G.FOOD gửi đơn xin đăng ký biến động chuyển sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và được tỉnh Đồng Tháp chấp thuận.

Tháng 1/2016, Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp có văn bản cung cấp thông tin cho Cục thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Công ty S.G.FOOD.

Văn bản này nói khu đất trên từ vị trí “đất vàng” bị hạ xuống là lộ loại 2, đơn giá đất ở nông thôn vị trí 1 chỉ còn 700.000đ/m2.

Dự án của Công ty S.G.FOOD tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Sau đó, Cục thuế ra thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với Công ty S.G.FOOD; giá đất phải trả một lần cho cả thời gian thuê là 637.000đ/m2, tổng số tiền Công ty S.G.FOOD phải nộp là 642.096.000đ, và công ty đã nộp đủ.

Vụ việc được Phòng TN&MT huyện Cao Lãnh phát hiện và báo về Sở. Sau đó, Sở này mới làm công văn gửi Cục thuế đính chính lại đây là “khu đất vàng”, đơn giá đất là 2.800.000đ/m2.

Tuy nhiên, thời điểm này, Công ty S.G.FOOD đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một người khác và cũng đã thực hiện chỉnh lý biến động trên giấy CNQSDĐ được cấp trước đó.

Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đã ra thông báo mới về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với Công ty S.G.FOOD, trong đó xác định lại vị trí đất như ban đầu, giá đất phải trả một lần cho cả thời gian thuê là 2.548.000đ/m2, tổng số tiền S.G.FOOD phải nộp là trên 2,5 tỉ đồng. So với số tiền S.G.FOOD đã nộp trước đó, ngân sách bị thiệt hại trên 1,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, hợp đồng thuê đất của Công ty S.G.FOOD có quy định không được chuyển giao quyền sử dụng khu đất trên cho bên thứ ba và tổ chức thực hiện dự án không được chuyển nhượng khi chưa có chủ trương của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, tháng 3/2016, Công ty S.G.FOOD vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho ông Trần Hữu Thảo (ngụ tỉnh Bình Dương).

Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Cao Lãnh nhận hồ sơ và ký chỉnh lý Giấy CNQSDĐ cho công ty S.G.FOOD, trong đó có nội dung: “Chuyển nhượng QSDĐ cho ông Trần Hữu Thảo”.

Theo tìm hiểu của PV, thời điểm xảy ra sai sót, ông Thái Hoà làm Trưởng phòng, thuộc Chi cục quản lý đất đai, là đơn vị nhận hồ sơ của Công ty S.G.FOOD, nhưng đã không tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá đất.

Cơ quan này cũng không đi kiểm tra thực địa mà tự tổ chức xác định giá đất, dẫn đến việc Giám đốc sở ký văn bản cung cấp thông tin sai cho Cục thuế.

Hoài Thanh