Xảy ra mâu thuẫn, khi thấy anh Thành cùng nhóm bạn xuất hiện tại quán karaoke, My và Hải dùng súng, roi điện tấn công khiến 3 người bị thương, riêng hung thủ cũng bị đánh trả.

Ngày 11/10, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố Vũ Hoài My (30 tuổi, tự là "My cô", ở TP Vinh) để điều tra về hành vi Giết người, sử dụng vũ phí quân dụng. Bạn của anh ta là Lê Thanh Hải (34 tuổi, trú cùng địa phương) bị truy về tội Gây rối trật tự công cộng.

Võ Hoài My và Lê Thanh Hải. Ảnh: N.A.

Kết quả điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước, tối 29/9, anh Thành ở Hà Tĩnh (tên nạn nhân đã thay đổi) và nhóm bạn rủ nhau đến quán karaoke nằm trên đường Phan Đình Phùng, TP Vinh hát thì gặp Võ Hoài My. Gặp người cũ, My và Hải ngứa mắt dùng súng bắn vào đùi anh Tuấn để cảnh cáo.

Nghe tiếng súng, nhóm của thanh niên Hà Tĩnh kéo nhau ra hỗn chiến với đối thủ. Nghi phạm 30 tuổi tiếp tục nổ nhiều phát súng còn người đàn ông 34 tuổi thì lấy roi điện tấn công.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.A.

Hậu quả, nhóm của Thành bị thương ba người, còn My cũng nhập viện, khẩu súng bị tước. Các nạn nhân sau đó nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh và cảnh sát 113 Nghệ An nhanh chóng đến hiện trường, thu giữ một khẩu súng. Sau khi gây án, hung thủ đến Công an TP Vinh đầu thú.

Nhà chức trách cho biết hiện My đang điều trị tại bệnh viện.

Quán karaoke 108 Phan Đình Phùng. Ảnh: Google Maps.

Nam An