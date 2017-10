Hai nữ quái vào các tiệm vàng ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và vờ hỏi mua nữ trang rồi lấy trộm. Cả hai nữ quái này đã bị bắt tạm giam.

Ngày 18-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, thực hiện bắt tạm giam đối với Phạm Thị Khánh Vân (27 tuổi) và Võ Thị Thu (28 tuổi), cùng ngụ TPHCM về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Vân và Thu vào tiệm vàng Kim Cương thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vờ hỏi mua nữ trang rồi yêu cầu cho xem các sợi dây chuyền. Lợi dụng sự mất cảnh giác của nhân viên, cả hai trộm 53 sợi dây chuyền vàng (trị giá hơn 200 triệu đồng) cho vào túi rồi tẩu thoát nhưng toàn bộ hành vi của hai nữ quáo đã bị camera an ninh ở tiệm ghi lại.

Sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã truy tìm, bắt giữ và thu hồi toàn bộ tang vật liên quan vụ trộm. Kiểm tra nơi ở của hai nghi can, cơ quan chức năng đã thu hồi thêm 160 sợi dây chuyền vàng các loại (trọng lượng khoảng 10 lượng vàng) là tang vật trong các vụ án mà Vân cùng đồng bọn đã thực hiện.

Qua khai thác mở rộng điều tra, cùng với thủ đoạn trên Vân, Thu cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 8 vụ trộm tại các tiệm vàng trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 5, quận 8, quận 9 (TPHCM) và ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với tổng giá trị vàng trộm được cho đến khi bị bắt khoảng 900 triệu đồng.

Toàn bộ số vàng trên, nhóm của Vân mang đến bán cho Phạm Thị Ngà (46 tuổi, quê Đà Nẵng) là chủ một tiệm vàng ở quận 5, TPHCM rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Hiện, Công an Bình Dương tiếp tục truy xét để bắt các đối tượng trong băng nhóm có liên quan vụ án.

XUÂN TRUNG