Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ nghi can Huỳnh Tuấn Khải (SN 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng) là nghi can giết người giấu xác dưới gầm giường xảy ra tại một khách sạn ở quận Bình Tân tháng 7/2017.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 29/6, khi Khải đang đứng ở gần bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) thì ông Nguyễn Văn C (sinh năm 1962, quê Tiền Giang) đi đến làm quen.

Qua trò chuyện, Khải cho biết vừa nghỉ làm tại một quán trà sữa ở quận Tân Bình và đang có ý định về quê vài ngày, sau đó quay lại TP Hồ Chí Minh để tìm việc. Nghe đến đây, ông C đã hứa sẽ xin việc giúp và rủ Khải đi ăn uống.

Đến đêm 29/6, cả hai đã thuê phòng tại khách sạn T.L (đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân). Đến sáng hôm sau (30/6), ông C nói với Khải là đi công việc và đến buổi chiều ông C quay trở về khách sạn cùng thức ăn và bia. Tuy nhiên, sau khi ăn và uống 1 lon bia thì Khải lăn ra ngủ mê mệt.

Đến sáng 1/7, khi vừa thức dậy, Khải thấy mình không mặc quần áo gì và hốt hoảng khi thấy ông C cũng trong tình trạng lõa thể, nằm ôm mình. Khải đã xô đẩy ông C rồi mặc quần áo vào.

Theo lời khai của Khải, sau khi bị xô đẩy, ông C tỏ vẻ tức giận, vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho ai đó và có nói rõ “có “hàng ngon” nè, chút nữa tao chở qua mày”. Liền sau đó, ông C yêu cầu Khải cùng xuống trả phòng để đi nơi khác nhưng Khải không đồng ý.

Đối tượng Huỳnh Tuấn Khải bị bắt sau 3 tháng lẩn trốn tại tỉnh Sóc Trăng.

Khi đó, ông C tiếp tục yêu cầu nếu không đi cùng thì phải trả tiền chi phí khách sạn, ăn uống trong 2 ngày qua. Khải nói là không có tiền và cũng sẽ không theo ông C. Do đó hai bên xảy ra cự cãi và lao vào ẩu đả với nhau.

Trong lúc ẩu đả, Khải đã dùng tay bóp cổ cho đến khi ông C nằm bất động. Trước khi rời khỏi hiện trường, Khải đã lục túi quần lấy một ví tiền, sau đó dùng chăn quấn thi thể ông C và giấu dưới gầm giường.

Thấy khả nghi, nhân viên khách sạn đã lên phòng kiểm tra. Sau nhiều lần gọi cửa không được nên đã dùng chìa khoá mở cửa phòng thì phát hiện thi thể ông C nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông C bị giết, cướp và nghi can số 1 chính là là người thanh niên đi cùng ông C vào ở khách sạn với giấy CMND mang tên Lương Trần Vĩnh P (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Phú Yên).

Sau gần 3 tháng điều tra, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng chính là Huỳnh Tuấn Khải. Theo đó, các trinh sát của phòng PC45 đã tìm về tận tỉnh Sóc Trăng bắt giữ Khải.

Tại cơ quan công an, Khải đã thừa nhận hành vi và khai báo lúc cướp ví tiền chỉ có 20.0000 đồng, một số giấy tờ tùy thân và một điện thoại cũ. Dọc đường ngồi xe khách về quê, Khải đã vứt ví tiền cùng điện thoại của ông C. Sau đó Khải về quê theo cha đi phụ hồ kiếm sống cho đến khi bị bắt giữ.

Lê Anh/Báo Tin Tức