Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa khám phá thành công chuyên án trộm cắp và tiêu thụ tài sản ở vùng ven TP.

Đơn vị bắt được 9 đối tượng, ra quyết định tạm giữ hình sự 7 người. Quá trình điều tra ban đầu, băng trộm này khai nhận đã gây ra trên 20 vụ trộm cắp tài sản tại Q.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh và Q.12, TP.HCM. Thủ đoạn của nhóm trộm nhí này là dùng kìm cộng lực và mỏ lết phá cửa đột nhập.

Cu Tin, đối tượng cầm đầu

Lúc 16 giờ 30 chiều 5-10, Đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an P.Hiệp Bình Phước tiến hành kiểm tra một căn phòng trọ. Tại đây đối tượng Nguyễn Quốc Nam (SN 1995, HKTT 1/20 Bến Bình Đông, phường 11, Quận 8) đang cất giữ một xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, BS: 50N1-81971. Qua làm việc, Nam không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký xe mà đưa ra nhiều lý do không chính đáng. Nghi vấn đây là xe gian nên tổ kiểm tra đã đưa Nam cùng tang vật về Đội cảnh sát hình sự Công an quận để làm rõ mấu chốt.

Qua đấu tranh, Nam khai nhận đã mua xe của đối tượng Nguyễn Văn Phúc (tự “Cu Tin”, SN 2000, ngụ khu phố 6, P.Hiệp Bình Phước), với giá 3 triệu đồng. Biết rõ chiếc xe do Phúc phạm tội mà có nhưng vì hám rẻ nên Nam đã mua đem về thay biển số để sử dụng.

Một chiếc xe máy sau khi trộm, băng trộm đem “xẻ thịt” bán phụ tùng

Túi xách của phụ nữ được tìm thấy tại nơi ở của băng trộm

Từ lời khai của Nam, lực lượng công an đã bắt giữ Phúc và đồng bọn, gồm: Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1997), Nguyễn Huy Tài (SN 2000), Nguyễn Bảo Minh (SN 2001), Bùi Mạnh Hiếu (SN 2001, quê Thừa Thiên Huế), Danh Quốc Qui (SN 1996, quê Kiên Giang) và Phan Nguyễn Đức Hiền (SN 2002, ngụ Q.Bình Thạnh).

Để có tiền thõa mãn nhu cầu ăn chơi, Cu Tin đã tập hợp nhóm bạn đi ăn trộm. Để gây án, nhóm này sắm đồ nghề gồm chìa khóa “vạn năng”, mỏ lết và kìm cộng lực.

Mỗi chuyến đi “ăn hàng”, nhóm tội phạm này không tập trung đông, tối đa chỉ 4 tên, đi trên 2 xe máy. Cụ thể vào một ngày đầu tháng 10-2017, Tin, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Bảo Minh và một đối tượng tên Đạt (chưa rõ lai lịch) đột nhập vào phòng trọ số 5, nhà số 1B, đường 13, khu phố 1, P.Hiệp Bình Chánh lấy trộm xe môtô hiệu Sirius, chiếc xe này Cu Tin đem bán cho Nam. Trong lúc Nam đang giữ xe ở nhà trọ thì bị công an kiểm tra phát hiện với biển số giả.

Những bộ đồ nghề mở khóa cửa nhà dân

Một số tang vật khác

Vào đêm ngày 5-10, Cu Tin và Nguyễn Huy Tài chở nhau trên xe máy đi tìm tài sản lấy trộm. Khi đến một nhà trọ ở P.Hiệp Bình Phước, khoảng 1 giờ sáng, phát hiện cửa phòng trọ của chị Lê Ngọc Hồng Vi (SN 1979, ngụ Q.10) khóa trái cửa, hai tên dùng mỏ lết bẻ khoen khóa, Tài đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới để Cu Tin đột nhập vào phòng dắt trộm xe máy hiệu Air Blade BS: 59C2-180.06. Chiếc xe này Cu Tin đem đến gửi tại phòng trọ của Nam, sau đó Nam đăng lên mạng xã hội bán cho một thanh niên được 4,5 triệu đồng.

Thiếu tá Vũ Hồng Dũng – Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Thủ Đức cho biết, qua kiểm tra Hiếu và Minh dương tính ma túy đá. Do Phan Nguyễn Đức Hiền chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được CQĐT cho gia đình bảo lãnh, xử lý sau. Qua thống kê ban đầu, tại địa bàn Q.Thủ Đức, băng nhóm này đã thực hiện 13 vụ trộm, ngoài ra chúng còn khai nhận gây ra hàng loạt vụ nhập nha khác tại Q.Bình Thạnh và Q.12. Tài sản mà chúng đã lấy trộm, gồm: xe máy, tivi, điện thoại, máy tính xách tay, tiền mặt.

Minh Thắng