Ngày 15-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin.

Qua công tác nghiệp vụ, từ tháng 6-2017, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện có 1 nhóm đối tượng người Mông trú tại Bàn Phà Noi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có hoạt động phạm tội về ma túy.

Các đối tượng này thường theo đường tiểu ngạch qua biên giới sang Lào để mua má túy với số lượng lớn, sau đó trở về Việt Nam và mang ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Chuyên án mang bí số M được xác lập để đấu tranh.

Lầu Bá Cha và Lầu Bá Vừ

Ngày 14-10, nắm được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy trên xe khách theo tuyến Quốc lộ 7A mang đi tiêu thụ, Ban chuyên án quyết định phá án.

Theo đó, vào hồi 22h30 cùng ngày, tại địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với đội CSGT 1-7, Phòng CSGT Nghệ An bắt quả tang trên xe ô tô khách biển số 37B-02142 đang di chuyển từ Tương Dương, Nghệ An ra Lào Cai 2 đối tượng là Lầu Bá Cha, 40 tuổi và Lầu Bá Vừ, 30 tuổi, đều trú tại bản Phà Nòi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ được của các đối tượng 20 bánh heroin.

Các đối tượng cùng tang vật.

20 bánh heroine đã bị thu giữ.

Được biết, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 10, đây là chuyên án lớn thứ hai sau thành công H, bắt ba đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp của phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trọng Tuấn