Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều ngày 19/10, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt để tạm giam, đối với hai cán bộ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Hai cán bộ bị bắt là Đỗ Thái Vũ, sinh năm 1980, trú tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk và Nguyễn Quốc Minh, sinh năm 1985, trú tại 78 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Giám đốc Phòng giao dịch huyện Ea Kar.

Theo cơ quan điều tra, Vũ và Minh nguyên là giám đốc và cán bộ tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk bị bắt để điều tra làm rõ hành “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trước đó, ngày 24/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk có công văn 249 gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An.

Cụ thể, Thanh tra Ngân hàng nhà nước phát hiện tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An có 7 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 10,5 tỷ đồng từ năm 2011 đến năm 2014 không trả nợ. Các giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất này khi được đưa ra định giá thì cao gấp nhiều lần, từ 2 tỷ - 3 tỷ đồng và được Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An cho vay 1,5 tỷ đồng/hồ sơ. Những hồ sơ này do Minh lập và giao cho Vũ ký duyệt cho vay mà không thông qua Trưởng phòng tín dụng.

Đến cuối năm 2012, Vũ và Minh chuyển công tác về Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Trọng Hà, qua mở rộng điều tra cơ quan xác định có đến hơn 70 bộ hồ sơ được nâng khống giá trị như trên làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng vốn ngân hàng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Cường (TTXVN)