Nam thanh niên đang ngồi với bạn gái ở quán thì một nhóm 4 người tiến tới có hành vi trêu ghẹo cô gái. Lúc này hai bên xảy ra cãi vã, trong lúc bảo vệ bạn gái, nam thanh niên bị đâm trọng thương gục tại bàn.

Tối ngày 21/10, trên MXH xôn xao đoạn clip ghi về vụ hành hung, đâm trọng thương người khác xảy ra tại Thái Bình.

Hình ảnh trích xuất từ camera của một số nhà dân xung quanh cho thấy, khi 1 cặp nam nữ đang ngồi ở một cửa hàng, 4 thanh đi trên 1 xe máy và 1 xe đạp điện tiến đến và chỉ ít lâu sau hai bên xảy ra cãi vã. Cô gái đứng lên thì bị một người trong nhóm thanh niên kia tát vào mặt. Thấy vậy, người bạn trai đi cùng đã đứng ra can ngăn. Nhóm thanh niên 4 người lao vào hành hung và đâm nạn nhân trọng thương. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân bị đâm trọng thương. Ảnh: Hóng.

Được biết sự việc xảy ra tại một quán nước trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tinh Thái Bình đêm 21/10.

Sáng 22/10, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ xác nhận sự việc xảy ra lúc 22h đêm 21/10. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Nam thanh niên được đưa đi cấp cứu kịp thời nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Công an đang truy bắt nhóm đối tượng, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Định Nguyễn