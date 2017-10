Sáng nay (16/10) sau khi vượt qua khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành thành một vùng áp thấp. Đến 22h ngày 16/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTDBKTTV

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với không khí lạnh, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ hôm nay (16/10) đến hết ngày 17/10 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 7-9; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Bảo Trâm