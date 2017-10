Rạng sáng 23/10, một trận bão mạnh đã đổ bộ vào khu vực miền Trung Nhật Bản, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương, sau khi gây mưa lớn khiến hàng triệu cử tri Nhật Bản gặp khó khăn trong việc tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra trước đó một ngày.

Sóng biển dâng cao khi bão Lan đổ bộ vào vùng biển Shirahama, Nhật Bản ngày 22/10. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhà chức trách đã khuyến nghị hàng nghìn người sinh sống tại khu vực duyên hải hoặc gần sông đi sơ tán khi bão Lan đổ bộ vào tỉnh Shizuoka, Tây Nam thủ đô Tokyo vào lúc 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Bão đã gây mưa lớn trên phần lớn lãnh thổ Nhật Bản trong cuối tuần qua, với sức gió giật lên tới 198km/h. Hiện bão Lan đang di chuyển theo hướng Đông Bắc và có thể ảnh hưởng đến thủ đô Tokyo và các khu vực phụ cận vào giờ cao điểm buổi sáng.

Truyền thông Nhật Bản cho hay các nhà điều hành hệ thống tàu điện ở Tokyo đã quyết định hủy một số dịch vụ tàu nhanh vào buổi sáng, trong khi tàu cao tốc Shinkansen đã ngừng nhận khách ở khu vực miền Trung trong đêm do bão gây mất điện. Gần 300 chuyến bay dự kiến trong ngày 23/10 cũng bị hủy do gió mạnh buộc hơn 500 chuyến bay phải hạ cánh trong ngày 22/10. Nhiều chuyến phà ở miền Tây Nhật Bản cũng bị hủy. Hãng Toyota Motor thông báo ngừng hoạt động tại tất cả các nhà xưởng trong ngày 23/10.

Cũng trong rạng sáng 23/10, Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu bộ trưởng phụ trách các vấn đề ứng phó thảm họa cần sẵn sàng huy động lực lượng cứu hộ và sơ tán trong tình trạng khẩn cấp, gồm cả quân đội. Nhiều chính quyền địa phương cũng phát khuyến cáo sơ tán, hối thúc người dân sống ven biển, sông và núi cần nhanh chóng đến các khu nhà tạm. Cơ quan thời tiết Nhật Bản đã phát cảnh báo tình trạng sóng lớn, lở đất và lũ lụt tại miền Trung và miền Tây Nhật Bản.

Bão Lan đã gây mưa to và gió lớn trong ngày 22/10 khiến cử tri Nhật Bản gặp khó khăn khi tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện cùng ngày. Tiến trình bỏ phiếu đã phải hoãn lại khoảng 20 phút tại Kochi, miền Tây Nhật Bản, do lở đất, trong khi nhiều điểm bỏ phiếu cũng phải đóng cửa sớm hơn kế hoạch. Thậm chí, quá trình kiểm phiếu tại một hòn đảo xa cũng đã phải ngừng sau khi các chuyến phà đến đảo đã bị hủy do sóng lớn.

TTXVN/Báo Tin Tức