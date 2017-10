Một nhóm thanh niên mang theo hung khí xông vào khu nhà trọ chém người liên tiếp khiến cả khu vực kinh hãi.

Ngày 23-10, cơ quan Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang kết hợp cùng Công an phường An Bình điều tra làm rõ vụ chém người xảy ra tại một khu nhà trọ.

Theo thông tin ban đầu, tối 22-10, một nhóm thanh niên mang theo dao, mã tấu vào khu trọ chém tới tấp khiến hai người bị thương. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Riêng nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

VŨ HỘI