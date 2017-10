Tuần qua, dư luận rúng động bởi 2 vụ án nghiêm trọng mà thủ phạm đều là những bé gái mới lớn nhưng thủ đoạn gây án manh động, tàn độc.

Cặp đôi 10X giết người, cướp vàng Trà Vinh

Một cô bé 13 tuổi ở Trà Vinh sớm bập vào quan hệ yêu đương, chơi bời đã cùng người tình 15 tuổi quen qua mạng giết người, cướp tài sản để lấy tiền đi chơi xa. Một thiếu nữ 15 tuổi ở Hà Tĩnh đã bỏ nhà đi qua đêm với bạn trai rồi tự nhắn tin đe dọa tống tiền bố mẹ 500 triệu đồng… Những vụ án thêm một hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục về đạo đức, lối sống và kỹ năng cho con em mình trước tệ nạn và tội phạm.

Rủ bạn trai quen qua mạng giết người, cướp tài sản

Ngày 2/10, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Nguyễn Quốc Tài (SN 2001, quê huyện Càng Long, Trà Vinh; hiện ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Thu Nhi (13 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Tài và Nhi được xác định là hung thủ giết bà Trần Thị Sở Vân (59 tuổi, ở ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) bằng 37 nhát dao tàn độc vào ngày 29/9.

Theo điều tra ban đầu, Tài và Nhi quen và yêu nhau qua mạng xã hội gần 2 năm nay. Khoảng 10 ngày trước, Tài về nhà ngoại ở xã Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang) chơi. Sau đó Tài rủ Nhi cùng về. Khi về, Nhi rủ Tài sang nhà ngoại chơi (bà Vân là ngoại sau của Nhi). Thấy bà Vân có đôi hoa tai bằng vàng, cả hai đã bàn kế hoạch giết bà Vân, cướp tài sản để lấy tiền về Bình Phước chơi tiếp.

Rạng sáng 29/9, Nhi đến nhà người cậu của mình lấy con dao đưa cho Tài. Đến nhà bà Vân, Nhi ở ngoài để cho Tài đi vào. Nghe tiếng động, bà Vân ra xem, vừa mở cửa thì bị Tài đâm nhiều nhát vào người, làm bà Vân tử vong tại chỗ. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị sát hại bởi 37 nhát dao, trong đó có nhiều nhát ác hiểm trúng tim.

Sau khi gây án, Tài giật lấy đôi bông tai của bà Vân sau đó cùng Nhi đem bán với số tiền 860.000 đồng rồi cả hai bắt xe lên Bình Phước lẩn trốn. Ngày 1/10, cả hai bị bắt.

Đi theo bạn trai, nhắn tin đòi bố mẹ chuộc 500 triệu đồng

Ngày 2/10, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã bắt tạm giam Trần Lý Hùng (SN 1996, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 7h ngày 28/9, cháu T.T.H (15 tuổi, trú huyện Nghi Xuân) chở em trai đi học nhưng không về nhà. Sau đó, gia đình nhận được tin nhắn qua tài khoản facebook của cháu H với nội dung: “H đã bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuộc 500 triệu đồng, nếu không sẽ bán H sang Trung Quốc”.

Lo sợ cho tính mạng của con gái, gia đình cô bé 15 tuổi đã trình báo sự việc tới công an. Khẩn trương vào cuộc điều tra tìm tung tích cháu H, đến khoảng 16h ngày 29/9, công an đã tìm thấy cháu H cùng với 1 nam thanh niên đang chơi game tại quán Internet ở TP Vinh (Nghệ An) nên mời về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận tên là Trần Lý Hùng (SN 1996, trú xóm 7, xã Xuân Phổ). Trước đó, Hùng quen và yêu cháu H. qua mạng xã hội. Sáng 28/9, H. hẹn gặp Hùng và đi chơi tại TP Vinh. Đến tối, cả 2 thuê phòng nghỉ tại khách sạn Hoa Đô (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) để qua đêm, tại đây Hùng và cháu H đã quan hệ tình dục với nhau, Hùng khai nhận việc này là do cháu H tự nguyện dâng hiến. Sau đó, cả 2 đến quán Internet ở TP Vinh để chơi game thì bị Công an phát hiện.

Về phần H, thiếu nữ 15 tuổi cũng thừa nhận việc mình yêu và tự nguyện qua đêm với Hùng. H cho biết, vì muốn có nhiều thời gian đi chơi với Hùng và không muốn gia đình tổ chức tìm kiếm nên đã chủ động nhắn tin đòi tiền chuộc 500 triệu đồng gửi về cho gia đình mình. Vậy là quá trình điều tra nghi án bắt cóc tống tiền của gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện Trần Lý Hùng có hành vi “Giao cấu với trẻ em” vì Hùng là người trưởng thành đã quan hệ tình dục với cháu H chưa đủ 16 tuổi. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thu Trà