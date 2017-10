Thống đốc bang Florida của Mỹ, ông Rick Scott, đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực miền Bắc bang này để đề phòng các vụ xung đột sắc tộc có thể xảy ra.

Cảnh sát Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thống đốc bang Florida của Mỹ, ông Rick Scott, ngày 16/10 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực miền Bắc bang này để đề phòng các vụ xung đột sắc tộc có thể xảy ra.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhà diễn thuyết Richard Spencer - một người theo phong trào Người da trắng thượng đẳng - sẽ có bài phát biểu tại trường Đại học Florida ở thành phố Gainesville vào ngày 19/10 tới.

Thống đốc bang Florida cho biết việc ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh có tất cả mọi nguồn lực cần thiết để xử lý các tình huống phát sinh và để đảm bảo rằng toàn bộ 130.000 cư dân thành phố sẽ được an toàn nếu xảy ra sự cố mất trật tự an ninh.

Ông Rick Scott nhấn mạnh Mỹ "không khoan dung đối với tình trạng bạo lực và an ninh công cộng luôn là ưu tiên hàng đầu."

Đầu tháng Tám vừa qua, nhà diễn thuyết Spencer cũng đã có một bài diễn văn và tham gia một cuộc tuần hành của người da trắng ở Charlottesville, bang Virginia.

Cuộc tuần hành và bài diễn văn này đã châm ngòi cho một loạt cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc sau đó, dẫn tới các vụ đụng độ bạo lực kéo dài tới hơn một tuần, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Sau vụ việc này, ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật phản đối những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, phong trào Người da trắng thượng đẳng, những người ủng hộ việc dùng vũ lực đe dọa người da màu và các nhóm phân biệt sắc tộc khác.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Người Mỹ lên án vụ bạo động xảy ra tại thành phố Charlottesville cũng như phản đối sự hận thù, cố chấp và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức”./.

(TTXVN/Vietnam+)