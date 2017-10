Thấy người đi đường, nhóm cướp chặn xe rồi dùng mã tấu dọa giết để cướp tiền, nữ trang. Những người này chặn nhiều ôtô tải, chém vỡ kính chắn gió và đe dọa tài xế để cướp tiền.

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vừa bắt giữ 6 nghi can trong băng nhóm chuyên dùng mã tấu, bình xịt hơi cay cướp tài sản ở địa bàn giáp ranh Bình Dương - TP.HCM.

Các nghi can bị bắt giữ gồm Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, ngụ Bến Tre), Võ Nguyễn Thanh Mến, Nguyễn Vũ Kha (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Võ Quang Huy (17 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, quê Hậu Giang), Lê Thành Văn (20 tuổi, quê Sóc Trăng).

Nhóm nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.A

Theo công an, từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều người dân đi trên quốc lộ 13 thì bị nhóm thanh niên chặn đường, dùng mã tấu, dao bầu dọa chém để cướp tiền, điện thoại và nữ trang. Nhóm người cũng sử dụng bình xịt hơi cay, roi điện để khống chế người đi đường.

Vào 2h30 rạng sáng 20/10, các trinh sát phát hiện nhóm cướp trên quốc lộ 13 nên tổ chức kiểm tra, bắt giữ. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí gồm mã tấu, dao bầu, dao phay, lưỡi liềm cùng nhiều phương tiện gây án khác.

Tang vật vụ án. Ảnh: N.A

Tại cơ quan điều tra, 6 nghi can khai nhận thực hiện 15 vụ cướp trong thời gian chưa đầy một tháng ở khu vực giáp ranh giữa thị xã Thuận An (Bình Dương) và quận Thủ Đức, quận 12 của TP.HCM.

Nhóm này khai nhận từng chặn xe khách, xe tải trên quốc lộ 13 rồi đập kính chắn gió, dùng dao, mã tấu đe dọa tài xế để cướp tiền.

Ngày 13/10, nhóm này chém bị thương một phụ nữ và cướp 10 triệu đồng.

Địa điểm băng cướp hoạt động. Ảnh: Google Maps

Ngọc An