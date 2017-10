Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), nhiều phụ nữ và nữ sinh bị kẻ lạ mặt tấn công bằng kim tiêm, dao lam. Thủ đoạn của các đối tượng này là dùng xe máy áp sát nạn nhân rồi dùng kim chích vào người hoặc dao lam rạch đùi nạn nhân rồi bỏ chạy.

Chiều 14/10, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - ông Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 11. Trước khả năng bão số 11 sẽ vào Bắc Trung bộ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương không được chủ quan trước cơn bão 11, phải sẵn sàng phương án cao nhất để giảm thiểu thiệt hại.

Bốn ngày trôi qua, trại lợn của Công ty Thái Dương đặt tại Trại giam số 5 (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an) ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa, vẫn ngập sâu hơn một mét. Gần 6.000 xác lợn trôi nổi trong trang trại và đang phân hủy mạnh. Ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết vẫn chưa có biện pháp xử lý đàn lợn do nước ngập sâu, việc tiếp cận, vận chuyển ra ngoài gặp khó khăn.

Khoảng 15h ngày 14/10), xe khách mang biển số 36B-019-20 lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình hướng Hà Nội-Ninh Bình. Khi tới km218 địa phận Hà Nam, chiếc xe khách bất ngờ đâm vào đuôi một xe container. Cú đâm kinh hoàng khiến đầu xe khách nát bét. Rất may là vụ tai nạn không gây thương vong. Các hành khách sau đó được chuyển sang xe khác để tiếp tục cuộc hành trình.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), nhiều phụ nữ và nữ sinh bị kẻ lạ mặt tấn công bằng kim tiêm, dao lam. Thủ đoạn của các đối tượng này là dùng xe máy áp sát nạn nhân rồi dùng kim chích vào người hoặc dao lam rạch đùi nạn nhân rồi bỏ chạy. Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đang điều tra vụ việc.

Thấy bạn nhậu bị cảnh sát đo nồng độ cồn, Nguyễn Văn Sang (29 tuổi, ngụ xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên) lớn tiếng cự cãi rồi bất ngờ lao tới đánh và đạp ngã một cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Công an huyện Phú Tân (An Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sang để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 14/10 đưa tin có khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo trước cuộc tập trận hải quân chung của Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin quân đội nước này và các lực lượng đồng minh ngày 14/10 đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Mayadeen thuộc tỉnh Deir Ezzor từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đòn giáng mới nhất giáng vào nhóm thánh chiến này.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người có công lớn trong đàm phán lịch sử về Iran, nhìn thấy nguy cơ toàn cầu trong quyết định của Tổng thống Donald Trump nhằm hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân. “Quyết định của Tổng thống Trump hôm nay là nguy hiểm. Ông ấy đang tạo ra một cuộc khủng hoảng quốc tế…”, ông Kerry viết, đồng thời kêu gọi các quốc gia ký kết thỏa thuận khác “chứng minh cho thế giới thấy về hành vi có trách nhiệm”.

Theo hãng tin Anh Reuters, chiều 14/10 (giờ Việt Nam), một máy bay đã rơi xuống biển ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế ở thủ đô Abidjan của Cote d'Ivoire. Cho đến thời điểm này, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 4 thi thể nạn nhân. Thông tin ban đầu cho biết, máy bay vận tải động cơ cánh quạt nói trên đã rơi xuống biển ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế ở thành phố Abidjan. Ngoài thi thể nạn nhân, các lực lượng cứu hộ xác nhận máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh và dạt vào bờ biển. Một nhân chứng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết tại khu vực rất xấu do bão kèm mưa lớn và sấm chớp.

