Tham gia Đường đến danh ca vọng cổ, Hà My chia sẻ mình không phải vì muốn tranh giành mà chỉ muốn được hát, được làm nghề và nối nghiệp gia đình.

Trong tập 2 Đường đến danh ca vọng cổ được phát sóng tối 14/10, nghệ sĩ Hà My quen thuộc với khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương, trữ tình, cải lương gần 20 năm trước xuất hiện để tìm kiếm cơ hội trở thành thí sinh một trong ba đội của huấn luyện viên (HLV) Kim Tử Long, Thoại Mỹ hoặc Thanh Hằng.

Ngay khi vừa bước lên sân khấu, Hà My đã được các HLV nhận ra và bày tỏ sự kỳ vọng rất lớn. Trong tà áo bà ba giản dị, thí sinh 39 tuổi không làm ba nghệ sĩ cải lương lão làng thất vọng khi trình diễn bản tân cổ Sa mưa giông. Phần thi Hà My dĩ nhiên nhận được những lời khen từ 3 HLV.

Hà My được nhận xét "xuất sắc" sau khi thể hiện bài vọng cổ Sa mưa giông.

Nghệ sĩ Thanh Hằng nhận xét: “Là đứa con trong gia đình nghệ sĩ, Hà My xử lý ca khúc rất hay, nhịp nhàng rất tuyệt vời, không còn gì để nói”. Chị hứa sẽ giúp Hà My tỏa sáng nếu về đội mình. Trong khi đó, Thoại Mỹ cho biết Hà My không phụ lòng gia đình có nôi nghệ thuật cải lương.

Nữ HLV còn ngợi khen thí sinh hội tụ tất cả yếu tố ngoại hình đến giọng ca và hứa sẽ chăm lo, dìu dắt nếu thí sinh đặc biệt này về đội mình. Với quyết tâm cao độ, Thoại Mỹ còn nhấn mạnh mình và Hà My có nét giống nhau.

Tiếp đó, Kim Tử Long ngợi khen Hà My là một nghệ sĩ với tiếng hát lãng mạn, rất có hồn. Nam HLV còn cho biết sau những biến cố, Hà My đã tạm gác lại tất cả để tham gia cuộc thi này một quyết định sáng suốt. Nam HLV cho biết sẽ giúp Hà My tỏa sáng và khẳng định tên tuổi trong lòng giới mộ điệu cải lương.

Thoại Mỹ nhanh chóng lên sân khấu trao cho Hà My cái ôm động viên trìu mến.

Quá xúc động trước sự đón nhận nhiệt tình của 3 HLV, Hà My chia sẻ mình tham gia chương trình không phải vì muốn tranh giành mà chỉ muốn được hát, được làm nghề và nối nghiệp gia đình. Chưa nói dứt lời, chị đã bật khóc.

Sau một lúc suy nghĩ, Hà My quyết định chọn về đội HLV Kim Tử Long. Quyết định của chị khiến hai HLV còn lại khá tiếc nuối nhưng rất vui mừng cho thí sinh chọn được người thầy tốt.

Khoảng 20 năm về trước, bằng tài sắc và danh tiếng của mình, Hà My từng là ca sĩ đắt show ở trong và ngoài nước. Từ năm 16 tuổi, cô đã trở thành ca sĩ vedette, được nhiều bầu show lúc bấy giờ tranh nhau giành giật về hát cho show của mình.

Ngoài ra, Hà My còn được tiết lộ là người yêu cũ của danh hài Hoài Linh. Tài sắc và danh tiếng là vậy nhưng vì những sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ đã khiến nữ ca sĩ đánh mất sự nghiệp... Trong một chương trình, cô chia sẻ về sự ân hận khi từng sử dụng chất kích thích và ăn chơi, nhậu nhẹt cùng bạn bè.

Nữ thí sinh bật khóc trước tình cảm của các HLV dành cho mình.

Cuộc sống hiện tại của Hà My khá vất vả. Sau đổ vỡ tình duyên, cô sống cùng với mẹ ruột (nghệ sĩ cải lương Kim Hà), con gái và cháu ngoại vừa tròn một tuổi trong một căn nhà nhỏ, tại Nhà Bè, TP.HCM. Sau khi hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, nhiều bạn bè, nghệ sĩ giúp đỡ cô có thêm show diễn để cải thiện thu nhập.

Ngoài Hà My, HLV Kim Tử Long sau tập 2 còn chiêu mộ thêm anh chàng nuôi tôm Nguyễn Thanh Trong. Còn đội Thoại Mỹ chọn được các thí sinh Nguyễn Thanh Phong (Bến Tre), Nhã Thi (Tiền Giang). Đội Thanh Hằng chọn được Trương Thanh Tình (Kiên Giang), Tô Tiểu Long (Ninh Thuận).

Phương Giang