Man Utd, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham lẫn Juventus đều có những trận thư hùng đáng chú ý vào ngày thứ Bảy. Dự kiến, nó sẽ làm cho các nhà đầu tư khá đau đầu trong việc chọn ai, bỏ ai.

1. Liverpool vs Man Utd

Hiện tại, nhà cái vẫn đang niêm yết kèo đồng banh trong trận derby nước Anh. Rõ ràng, với lợi thế sân nhà và phong độ cực tốt khi đối đầu với các đối thủ trong top 6, các nhà đầu tư có thể tự tin lựa chọn đội bóng vùng Merseyside.

Man Utd có giữ được mạch thắng trận?

Ngoài ra, với chiếc ghế đang lung lay, Jurgen Klopp sẽ cẩn thận hơn trong cách nhập cuộc. Ở phía bên kia chiến tuyến, Jose Mourinho luôn nổi tiếng là người thực dụng. Như vậy, không nhiều cơ hội để hi vọng hai đội ghi nhiều bàn thắng trong trận cầu đinh vào ngày thứ Bảy.

2. Crystal Palace vs Chelsea

The Blues đang chững lại sau trận thua đáng tiếc trước Man City. Họ cũng mất đi tiền vệ trụ cột Kante sau đợt tập trung quốc gia. Tuy nhiên, đối thủ của họ đang rơi tự do trên BXH. 7 vòng đã qua, Crystal Palace chưa biết đến mùi chiến thắng. Họ đã thay tướng song, tình hình vẫn chưa khả quan là mấy. Do đó, những nhà đầu tư hãy mạnh dạn đặt niềm tin vào đội bóng của ông Conte.

3. Manchester City vs Stoke

Với phong độ hủy diệt kể từ đầu mùa, Man City đang cuốn phăng mọi vật cản. Cuối tuần này, họ lại được quay về sân nhà Etihad để tiếp đón Stoke City. Với sức tấn công mãnh liệt ở trên hàng công, các nhà cái đang đưa ra một tỉ lệ chấp cực cao nghiêng về Man City (chấp 2 21/4). Tuy nhiên, Stoke chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với các đội bóng lớn.

Không nhiều khả năng Stoke có thể lật kèo nhưng với một lối chơi tử thủ, đội khách có thể khiến đoàn quân của Pep không thể thắng kèo châu Á.

4. Watford vs Arsenal

Wilshere dự kiến sẽ ra sân trước Watford.

Pháo thủ đang trở lại đường đua. Họ đã vươn một mạch lên vị trí thứ năm trên BXH. Tuy nhiên, sân của Watford là một nơi đi dễ khó về. Liverpool đã bị cầm chân tại đây và Pháo thủ cần hết sức cảnh giác.

Bên cạnh đó, trung vệ trụ cột của Arsenal - Mustafi đã bị dính chấn thương khá nặng và sẽ vắng mặt 6 tuần. Như vậy, tử huyệt ở hàng thủ Arsenal đã lộ ra. Có lẽ đây sẽ là một trận đấu có nhiều sai lầm ở hàng thủ của cả hai bên. Tự tin chọn kèo tài (3 bàn)!

5. Juventus vs Lazio

Nhà ĐKVĐ Serie A sẽ gặp một thử thách thực sự cuối tuần này. Lazio mới chỉ nhận 1 thất bại duy nhất trong 7 vòng vừa qua. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, khó tin Lazio sẽ tạo nên một cú địa chấn ngay tại Juventus Arena. Với đẳng cấp vượt trội, Juventus đang chấp Lazio 1 trái. Xem ra, một trận thắng khó thoát khỏi tay Higuain và các đồng đội.

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 14:08 13/10/2017