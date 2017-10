Sáng 9/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức cuộc họp ứng phó áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về ứng phó áp thấp nhiệt đới sáng 9/10. Ảnh: phongchongthientai.vn

Thông tin từ cuộc họp cho hay dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ đất liền các địa phương từ Quảng Bình đến Đà Nẵng vào chiều và tối nay (9/10), khi đổ bộ sẽ kèm theo mưa từ 100 đến 200 mm ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên.

Các đại biểu nhận định mưa của áp thấp trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, vì vậy các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đặc biệt đề phòng lũ quét và sạt lở đất nhất là ở khu vực miền núi.

Các địa phương cũng cần khẩn trương rà soát triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo an toàn các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước do địa phương quản lý.

Trước khi áp thấp đổ bộ, cần kiên quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh tư tưởng chủ quan trong ứng phó. Cùng với quản lý tàu thuyền phải thông tin kịp thời cho chủ các phương tiện biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để sẵn sàng các biện pháp phòng tránh.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 7h00 ngày 09/10, các lực lượng chức năng và địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.077 tàu/231.123 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm DBKTTV Trung ương

Về áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), Trung tâm DBKTTV Trung ương cho hay, hồi 10 giờ ngày 9/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 22 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10…

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm; riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 200-250 mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vừa, mưa to (50-100 mm).

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Thanh Xuân