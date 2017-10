Thời gian cao điểm Tết Mậu Tuất 2018, ngành đường sắt áp dụng mức phí đổi, trả vé tăng 30% nhằm hạn chế tình trạng 'cò' vé.

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa công bố kế hoạch bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018. Theo đó, vé bắt đầu bán từ ngày 15-10 tại các quầy và nhận thanh toán đối với khách hàng có mã đặt chỗ (thanh toán trả sau).

Có 5 phương thức và địa điểm mà hành khách có thể mua vé, gồm: website: dsvn.vn, tại Ga Sài Gòn, các cửa bán vé ngoài ga, các đại lý và Tổng đài 19001520.

Tại Ga Sài Gòn, hành khách khi đặt vé sẽ nhận được số thứ tự gửi qua tin nhắn, sau đó đến các cửa bán vé ở nhà ga để thanh toán theo mã đặt chỗ. Với phương thức này, từ 8 giờ ngày 15-10, Ga Sài Gòn sẽ bắt đầu bán vé tại các quầy và nhận thanh toán đối với hành khách có mã đặt chỗ (thanh toán trả sau). Những ngày sau đó, thời gian bán vé sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và ngành đường sắt cho biết mỗi ngày sẽ có khoảng 1.000 số thứ tự.

Hành khách có số thứ tự mua vé tại ga Sài Gòn (quận 3, TP HCM) dịp Tết Đinh Dậu 2017

Ông Lê Quốc Trung, Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết trong thời gian phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, ngoài việc tăng 15 tàu Thống Nhất (chặng dài), ngành đường sắt còn có thêm 24 đôi tàu khu đoạn (chặng ngắn) tới các tỉnh, thành miền Trung, đồng thời bổ sung 30 toa xe đóng mới.

Theo ông Trung, khác với dịp Tết những năm trước, Tết Mậu Tuất 2018, ngành đường sắt sẽ đồng thời bán vé cho cả tập thể và cá nhân cùng một thời điểm. Cụ thể, từ ngày 5-10 bắt đầu nhận đăng ký vé tập thể đến hết ngày 14-10. Trong thời gian bán vé online, Tập đoàn FPT – đơn vị phối hợp với ngành đường sắt bán vé qua mạng - cũng khẳng định đáp ứng được khoảng 1 triệu lượt khách truy cập cùng thời điểm nên bảo đảm tình trạng nghẽn mạng sẽ không xảy ra.

Ông Lê Quốc Trung cho biết trong dịp Tết Mậu Tuất, tổng số chỗ được bán ra vào khoảng 300.000, trước Tết là 130.000 chỗ và sau Tết là 170.000 chỗ (tăng khoảng 10.000 chỗ so với Tết Đinh Dậu 2017).

Nhân viên kiểm tra thông tin cá nhân của hành khách trước khi lên tàu

Về giá vé, ông Lê Quốc Trung cho biết dịp Tết có sự điều chỉnh tăng đối với chiều đông khách nhằm bù chi phí cho chiều chạy rỗng. Cụ thể, đối với loại giường tầng 1, mức giá áp dụng tăng từ 3% - 5%; đồng thời ở những chiều ít khách, mức giá giảm khoảng 30% với từng đoạn.

Do nhu cầu đi lại tăng cao trong thời gian cao điểm Tết, ông Trung cho biết ngành đường sắt chuyển đổi mỗi giường nằm tầng 1 thành 3 ghế ngồi để bán vé cho hành khách. Ngành cũng bố trí cho hành khách mua vé ghế phụ, với mức giá bằng 80% giá vé thấp nhất ngồi cứng trên đoàn tàu.

Theo ông Trung, tương tự dịp Tết Đinh Dậu 2017, Tết năm nay, ngành đường sắt sẽ áp dụng mức phí đổi, trả vé tăng 30% (bình thường là 10%) nhằm hạn chế tình trạng "cò" đầu cơ. Tuy nhiên, lãnh đạo các chi nhánh vận tải đường sắt sẽ được giao quyền xử lý linh hoạt các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

"Cò" bán vé cho hành khách trước Ga Sài Gòn

Ông Lê Quốc Trung cho biết dự kiến đầu tháng 11-2017, ngành đường sắt sẽ đưa vào thí điểm hệ thống kiểm soát vé tự động ở các ga Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng với hình thức quét tương tự các cửa kiểm tra của ngành hàng không.

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, hiện ngành đường sắt đang tập trung cải thiện, bảo đảm vệ sinh trên các đoàn tàu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách trong dịp Tết. Cụ thể, ngành đường sắt đang thí điểm thuê một đơn vị bên ngoài thực hiện vệ sinh trên tàu một cách chuyên nghiệp. Đồng thời, thường xuyên thăm dò ý kiến của hành khách để có những cải tiến phù hợp, đặc biệt là để nâng cao chất lượng trong dịp Tết.

Không nên mua vé qua "cò"

Theo ông Đỗ Quang Văn, những vé hết thời hạn tạm giữ hoặc bị trả sẽ liên tục cập nhật trên hệ thống. Do đó, khách hàng chưa mua được vé nên thường xuyên theo dõi kho vé ở hệ thống webiste đặt vé. Hành khách không nên mua vé qua "cò", chỉ sử dụng vé in trực tiếp từ email cá nhân hoặc trên website www.dsvn.vn, kiot in vé tự động tại ga hoặc nhờ nhân viên nhà ga in tại cửa vé. Hành khách cần mang đầy đủ các giấy tờ tùy thân có thông tin trùng với thẻ lên tàu.

Ông Văn khuyến cáo vào thời điểm cận Tết, lượng hành khách đến ga sẽ đông. Hành khách nên chủ động đến ga sớm trước giờ khởi hành để làm thủ tục lên tàu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Gia Minh