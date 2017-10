Theo tìm hiểu của PV, việc bác sĩ ở Huế 'chê' Bộ trưởng Bộ Y tế trên Facebook được trình bày là do 'thiếu làm chủ sau khi uống bia và ức chế vì bị bệnh nhân thiếu hợp tác lúc cấp cứu...

Trung tâm y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) cho biết đã ban hành Quyết định kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung tâm y tế huyện này. Ảnh TL

Khuyên Bộ trưởng nghỉ?

Chiều nay (20/10), trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Sở TT&TT T.T-Huế việc kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện- Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung tâm y tế huyện Quảng Điền (T.T-Huế) liên quan nội dung "chê" Bộ trưởng Bộ Y tế trên Face book cá nhân là đúng quy định. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này hẹn sang tuần sau sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cụ thể. Liên lạc với Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Điền, nhưng ông này không bắt máy.

Theo tìm hiểu, satus trên Facebook "hoàng công truyện" được Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế T.T-Huế làm rõ, có nội dung chê trách bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không có kinh nghiệm, chuyên môn, đặc biệt là không đảm bảo được an ninh bệnh viện. Facebook này còn "khuyên" bộ trưởng Tiến nên nghỉ.

Lãnh đạo Sở Y tế T.T-Huế cho biết: Ngay khi tiếp nhận chỉ đạo từ Bộ Y tế, thông tin trên Facebook, ngày 17/7/2017, Giám đốc Sở Y tế tỉnh TS.Nguyễn Nam Hùng đã tổ chức các đoàn kiểm tra, xác minh tài khoản Facebook "hoàng công truyện" và nội dung đăng tải trên.

Trích nội dung Văn bản số 1804/BC-SYT của Sở Y tế T.T-Huế báo cáo Bộ Y tế về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin đăng tải trên Facebook "hoàng công truyện"

"Do bia", bức xúc cá nhân

Theo đó, Bác sĩ Hoàng Công Truyện thừa nhận thông tin trên facebook của mình là do bản thân đăng tải. Nguyên nhân được Bác sĩ Truyện giải trình với đoàn kiểm tra, xác minh là do "bản thân thực hiện trong trạng thái thiếu làm chủ sau khi có sử dụng bia rượu"; đồng thời do "tâm trạng bức xúc về việc trưa ngày 14/7/2017, khi đang làm nhiệm vụ cấp cứu cho bệnh nhân đã bị bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thiếu hợp tác và dùng những lời lẽ thiếu chuẩn mực gây tâm lý bức xúc cho cá nhân".

Đoàn kiểm tra Sở Y tế đánh giá nội dung đăng tải mang tính chất bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm danh sự của người đứng đầu ngành y tế. Trong khi toàn ngành y đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cấp chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh đã ảnh hưởng đến uy tín của ngành y nói chung và tạo dư luận xấu, gây hoang mang, giảm sút niềm tin của nhân dân với cá nhân Bộ trưởng Bộ Y tế nói riêng.

Tuy nhiên, theo thông tin trong báo cáo gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Thừa Thiên - Huế nêu rõ bác sĩ Hoàng Công Truyện (SN 1964) là Đảng viên, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Chủ tịch hội cựu chiến binh Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, là Chiến sĩ thi đua cơ sở 2016. Do bác sĩ này là con liệt sĩ và sự việc xảy ra dịp 27/7 nên đã lui việc xem xét kỷ luật bác sĩ này sang tháng 8/2017.

Ngân Hà - Duy Lợi