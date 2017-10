Tính từ đầu năm đến hết quý III/2017, với kim ngạch XNK đạt 79,84 tỷ USD, tăng mạnh 35,7% so với cùng kỳ năm 2016, Cục Hải quan Bắc Ninh đã vượt qua Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trở thành đơn vị đạt kim ngạch XNK lớn nhất trong cả nước .

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Trong bản xếp hạng kim ngạch XNK tại các cục hải quan tỉnh, thành phố, đứng vị trí số 2 là các Cục Hải quan Hồ Chí Minh với kim ngạch XNK 70,27 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016; vị trí thứ 3 là Cục Hải quan Hải Phòng với kim ngạch XNK 34,44 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016; xếp vị trí thứ 5 là Bình Dương với kim ngạch XNK 24,39 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đó là Đồng Nai với kim ngạch XNK 20,61 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2016...

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng /2017, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam đạt 308,29 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá XK đạt 154,29 tỷ USD, tăng 20% và tổng trị giá NK đạt gần 154 tỷ USD, tăng 22,7%; Cán cân thương mại dự kiến xuất siêu 299 triệu USD, bằng 0,2% kim ngạch XK.

Số lượng DN tham gia hoạt động XNK trong 9 tháng/2017 đạt gần 73 nghìn DN, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu Trang