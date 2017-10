Thủ đô Bắc Kinh thắt chặt an ninh đối với hoạt động giao thông công cộng và các tụ điểm vui chơi giải trí trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

SCMP dẫn thông tin từ truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết hơn 2.000 đại biểu từ khắp các địa phương của nước này đã tập trung về Bắc Kinh để tham dự kỳ đại hội 5 năm một lần khai mạc vào 9h sáng 18/10 và dự kiến kéo dài 1 tuần. Các lực lượng an ninh và tình nguyện viên đang được huy động tập trung để tăng cường an ninh tại thủ đô Bắc Kinh khi sự kiện trọng đại diễn ra. Ảnh: AP.

Ông Thái Kỳ, Bí thư thành ủy Bắc Kinh, cho biết tất cả các phòng ban đều tăng cường phối hợp trong thời gian diễn ra đại hội để đảm bảo an ninh ở thủ đô được đặt "ở mức cao nhất, triển khai mạnh nhất với các biện pháp hiệu quả nhất". Ảnh: AP.

Ngoài việc triển khai các lực lượng đặc biệt, Bắc Kinh cũng đang áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường để chuẩn bị cho Đại hội Đảng 19. Hàng nghìn tình nguyện viên tuần tra trên các tuyến đường phố. Dao, pháo hoa và việc buôn bán các loại hóa chất bị đình chỉ. Ảnh: AP.

Xe cảnh sát bố trí ở nhiều nơi tại Bắc Kinh. Trong thời gian này, tất cả camera an ninh trong thành phố đều được kiểm tra và bảo trì. Nhiều quán bar và câu lạc bộ, chủ yếu ở quận giải trí Sanlitun của Bắc Kinh, thông báo đóng cửa 10 ngày kể từ tuần này. Bên cạnh đó, một số nhà hàng cũng tạm ngừng hoạt động nhằm hạn chế nguy cơ hỏa hoạn và ô nhiễm.Ảnh: AP.

Cảnh sát vũ trang tăng cường tuần tra tại Quảng trường Thiên An Môn. Tại cửa ra vào của các ga tàu điện ngầm, nhân viên an ninh được bố trí canh gác. Hành khách trên các chuyến tàu điện ngầm nội thành Bắc Kinh và các thành phố khác tới Bắc Kinh trải qua khâu kiểm tra an ninh chặt chẽ hơn. Ảnh: Getty.

Từ đầu tháng 9, cảnh sát Bắc Kinh không được nghỉ phép và phải tăng cường canh gác tại hàng loạt địa điểm công cộng trong thành phố. Trong ảnh, cảnh sát Hà Nam, Trung Quốc tham gia diễn tập chống biểu tình trong thời gian diễn ra đại hội. Ảnh: Reuters.

Cũng từ hơn hai tháng trước, công tác đảm bảo an ninh cho Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được triển khai tại tỉnh Liêu Ninh. Chính quyền tỉnh này đã huy động 67.000 nhân viên cho các hoạt động vũ trang, an ninh, mật vụ và hơn 29.000 cảnh sát, đạt con số lớn nhất trong lịch sử.Ảnh: Reuters.

VIDEO: Cảnh sát Trung Quốc tăng cường tuần tra trước đại hội đảng

Một tuần trước đại hội đảng, lực lượng cảnh sát tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tăng cường tuần tra trên các tuyến phố, với sự trợ giúp của hàng nghìn camera an ninh.

Ngụy An