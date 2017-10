Trong một động thái mới nhất, Apple đã ngừng sản xuất model iPhone 7 bản 256GB cao nhất. Thay vào đó, nếu người dùng muốn mua chiếc iPhone có dung lượng lớn sẽ chỉ còn lựa chọn với iPhone 8 bản 256GB.

Theo trang tin công nghệ Mashable, thông tin trên được một nhân viên dịch vụ khách hàng của Apple xác nhận. Mặc dù vậy, phát ngôn viên của Apple không tiết lộ thêm về thông tin trên.

Thực tế khi người dùng truy cập vào trang bán hàng trực tuyến của Apple, bạn sẽ chỉ còn thấy hai lựa chọn iPhone 7 bản 32GB và 128GB.

Tùy chọn iPhone 7 256GB đã không còn

Giới phân tích nhận định, động thái trên của Apple nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng cho bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus vốn đang èo uột do sự tác động của iPhone X và tâm lý người dùng. Cả iPhone 8 và 8 Plus đều có tùy chọn bộ nhớ 256GB.

Có thể thấy, Apple đã chọn chiến lược điều chỉnh danh mục sản phẩm để kích thích người dùng chọn mua sản phẩm mới. Apple muốn người dùng nhận ra lợi ích của iPhone dung lượng lớn, khi họ có thể lưu trữ, tải xuống hay sử dụng được nhiều hơn.

Thậm chí ngay cả khi iPhone 8 không đủ tạo nên cơn sốt đối với người mua, đây có thể là chiêu bài cuối cùng thúc đẩy những ai muốn sở hữu chiếc iPhone có dung lượng lớn nhất.

Tất nhiên điều này không vấn đề gì khi bạn hoàn toàn có thể mua iPhone 7 bản 256GB từ các nhà phân phối trên thị trường còn hàng.

Lượng truy vấn về iPhone 7 nay đã nhiều hơn iPhone 8

Sự quan tâm của người dùng Việt Nam với iPhone 7 vẫn cao hơn đáng kể so với iPhone 8

Lượng truy vấn iPhone 7 cao hơn nhiều so với iPhone 8

iPhone 8 là một trong những mẫu smartphone sáng giá nhất thời điểm hiện tại của Apple. Dù sở hữu rất nhiều tính năng cao cấp như sạc không dây, chip xử lý cao cấp nhưng doanh số iPhone 8 thực sự vẫn rất thấp, một phần bởi tâm lý chờ đợi iPhone X của người dùng và nhiều người cảm thấy chưa cần thiết để nâng cấp từ iPhone 7 lên 8.

Thú vị thay, đó chính là nghịch lý đang xảy ra hiện nay. Người dùng bắt đầu tìm kiếm iPhone 7 trên thị trường nhiều hơn iPhone 8. Chỉ mới đây, một khảo sát của hãng phân tích KeyBanc Capital Markets và IHS Markit cho thấy, iPhone 7 đang là model bán chạy nhất của Apple tính tới nửa đầu năm 2017.

Tiến Thanh