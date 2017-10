Google, Apple lần lượt trả 360 USD (khoảng 8 triệu đồng) và 325 USD cho một chiếc iPhone 7 256 GB nếu người dùng muốn đổi sang máy mới.

Giống các nhà bán lẻ khác, Google cho phép người dùng đổi chiếc di động cũ của họ lấy model mới nhất của mình, lần này là Pixel 2 và Pixel 2 XL. Truy cập trang thu đổi của Google, PhoneArena phát hiện ra một điểm thú vị: công ty này thu đổi iPhone 7, 7 Plus giá cao hơn so với chương trình của Apple.

Trên Google Store, một chiếc iPhone 7 qua sử dụng được định giá tối đa 360 USD (8,1 triệu đồng), trong khi 7 Plus là 388 USD (8,8 triệu) khi người dùng muốn đổi sang Pixel 2 hoặc Pixel 2 XL. Trong khi đó, nếu muốn đổi iPhone 7 lấy iPhone 8 hoặc 8 Plus, giá trị của nó được chỉ định ở mức 325 USD, còn 7 Plus là 375 USD.

Các mẫu iPhone cũ được định giá khá rẻ mạt trong chương trình thu đổi của Google, Apple. Ảnh: Thành Duy.

Mức giá này chỉ dành cho iPhone 7, 7 Plus phiên bản 256 GB, tình trạng hoạt động tốt. Phiên bản có dung lượng thấp hơn hoặc trầy xước nhiều sẽ có giá thấp hơn.

Tại Việt Nam, một chiếc iPhone 7 32 GB qua sử dụng có thể được bán với giá 10,5 triệu đồng, bản 128 GB là gần 12,5 triệu đồng. Với iPhone 7 Plus, mức giá cho bản 256 GB qua sử dụng có thể lên đến gần 17 triệu đồng, cao hơn đến gần chục triệu so với cách định giá của Google hay Apple.

Google có vẻ sẽ rất hài lòng nếu người dùng iPhone 7 chuyển sang Pixel. Đó cũng có thể là lý do họ đưa ra chương trình thu đổi hấp dẫn hơn so với Apple.

2 chiếc di động mới của họ đang nhận tín hiệu khả quan trên thị trường khi lượng đặt hàng ở mức rất cao. Pixel 2 và Pixel 2 XL được trang DxOMark chấm 98 điểm về hiệu năng camera, cao hơn cả iPhone 8 Plus và Galaxy Note 8 dù chỉ sử dụng camera đơn.Tuy nhiên, Google có vẻ chưa rút ra bài học từ năm ngoái khi lượng sản phẩm họ cung cấp ra thị trường khá nhỏ giọt.

Năm nay, đối tác sản xuất phần cứng cho Google là HTC (với Pixel 2) và LG (Pixel 2 XL) – đều không phải những đơn vị có quy mô sản xuất di động khổng lồ.

VIDEO: Thử bẻ cong: iPhone 8 'nồi đồng cối đá' hơn iPhone 7

Sử dụng khung kim loại, mặt kính cường lực, iPhone 8 tỏ ra chắc chắn hơn nhiều so với iPhone 7 trong bài thử nghiệm bẻ cong

Đức Nam