Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8, đang lao 'phi mã' vào bờ biển nước ta với tốc độ 35 km/giờ, khiến các tỉnh miền Trung đối mặt với đợt mưa lớn, có nơi trên 200 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 13 giờ ngày 8-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35 km.

Đến 13 giờ ngày 9-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình khoảng 220 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ trưa ngày mai (9-10), vùng biển Nghệ An-Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ trưa ngày mai 9-10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 9-10 đến 13 giờ ngày 10-10 phổ biến 100-150 mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi mưa lớn hơn 200 mm.

Hình ảnh mây vệ tinh của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Cũng theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày mai 9-10 đến ngày 11-10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức báo động (BĐ) 1-BĐ 2; các sông ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế lên mức BĐ 1, trên BĐ 1; các sông ở Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi còn dưới mức BĐ 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp (Nghệ An), Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình); Đắkrông, Hướng Hoá, Hải Lăng (QuảngTrị).

Ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố lớn có khả năng xảy ra như: TP Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), thị xã Ba Đồn, TP Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Đông Hà (Quảng Trị), TP Huế (Thừa Thiên Huế). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

D.Ngọc