Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hường Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Hiện đã có hơn 50.000 tàu, thuyền được thông báo để chủ động trú, tránh.

Đầu giờ sáng nay, trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa rất to khiến nhiều tuyến đường nội thị ngập sâu trong nước gây cản trở giao thông (ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Hơn 50.000 tàu, thuyền đã được thông báo

Sáng nay (9-10), tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo họp ứng phó ATNĐ gần bờ. Báo cáo cập nhật sáng nay cho thấy, vẫn còn một số tàu thuyền đang trong khu vực nguy hiểm nơi ATNĐ đi qua, chủ yếu là của 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

Tại cuộc họp này, nhiều ý kiến cho rằng, mưa của ATNĐ trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, vì vậy các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đặc biệt đề phòng lũ quét và sạt lở đất nhất là ở khu vực miền núi.

Đồng thời, cần khẩn trương rà soát triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo an toàn các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước do địa phương quản lý.

Trước khi ATNĐ đổ bộ, phải kiên quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh tư tưởng chủ quan trong ứng phó. Cùng với quản lý tàu thuyền phải thông tin kịp thời cho chủ các phương tiện biết vị trí và diễn biến của ATNĐ để sẵn sàng các biện pháp phòng tránh.

Ông Trần Quang Hoài, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh: “ATNĐ cường độ không lớn nhưng không chủ quan trong ứng phó, đặc biệt lưu ý đến các tàu thuyền lớn đang trong khu vực nguy hiểm. Riêng các tàu thuyền nhỏ, thúng, mủng đề nghị các địa phương phải tuyên truyền không để ngư dân tranh thủ lúc biển động ra đánh bắt hải sản trong thời điểm ATNĐ đổ bộ. Riêng về các hồ chứa, phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc thông tin các hồ chứa xung yếu tham mưu kịp thời Ban chỉ đạo để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra”.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tính đến 7h ngày 9-10, Biên phòng tuyến biển đã phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.077 tàu/231.123 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Các phương tiện đã nắm được hướng di chuyển của ATNĐ, đang chủ động di chuyển về bờ và thoát khỏi khu vực nguy hiểm: hoạt động ở khu vực biển khác: 2.560 tàu/20.152 lao động; neo đậu tại các bến: 44.689 tàu/200.902 lao động.

Đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 13h trưa nay (9-10), vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 10-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành ATNĐ. Đến 13h ngày 10-10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt -Lào.

Do ảnh hưởng của ATNĐ sau có khả năng mạnh lên thành bão, chiều và đêm nay ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo, từ chiều nay, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm ATNĐ/bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 10. Gần sáng mai (10-10), khu vực ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm; riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 200-250mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vừa, mưa to (50-100mm).

Anh Tú