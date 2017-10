Áo lãnh, quần đũi 'hóa phép' trên sàn diễn thời trang The Dreamers Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại.

Tối 13/10, show diễn The Dreamers - Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại đã chính thức giới thiệu đến giới mộ điệu thời trang 3 BST gồm: Trang phục truyền thống, Trang phục ứng dụng và Trang phục dạ hội do 4 NTK gồm: Hằng Nguyễn, Minh Công, Huỳnh Tiên và Juun Đăng Dũng thực hiện.

Đây là một thiết kế dành cho trang phục dạ hội

Vẫn là vải lãnh Mỹ A do chính những nghệ nhân của gia đình ông Tám Lăng dệt nên theo phương pháp thủ công truyền thống - kết hợp với những chất liệu khác như voan, bố, linen, nhung... dưới bàn tay khéo léo của các NTK đã mang đến hơi thở hiện đại và sự tinh tế cho những mẫu thiết kế.

Ở phần trang phục truyền thống, Hoa khôi Nam Em đã có phần xuất hiện mở màn ấn tượng với bộ áo bà ba "rặt" Nam bộ được may theo công thức của những nhà may ngày xưa. Bộ trang phục do đích thân mẹ của NTK Nguyễn Minh Công - một thợ may lâu năm trong nghề - thực hiện, chăm chút đến từng đường kim mũi chỉ. Sau khi trình diễn, bộ áo bà ba bằng lãnh Mỹ A này cũng sẽ được tặng lại cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ để mọi người có thể tham quan, chiêm ngưỡng.

Ngoài bộ bà ba thuần túy, phần đầu còn gây bất ngờ với những sáng tạo độc đáo, thể hiện đúng chất "mộng mơ" của các NTK trẻ. Không còn là những chiếc áo lãnh, quần đũi đơn điệu, chất liệu lãnh, bố thô kết hợp với kỹ thuật vẽ, thêu đã mang đến sự tươi mới cho những trang phục truyền thống. Điều thú vị là những làng nghề thủ công như đan lát, dệt khăn, nhuộm vải... được thể hiện tinh tế qua những chi tiết như khăn rằn, trái mặc nưa (loại quả nhuộm nên màu đen của lãnh Mỹ A)...

Phần Trang phục ứng dụng là nơi để các NTK thể hiện cái tôi của mình. Đó là Hằng Nguyễn với phong cách sang trọng, quyến rũ đúng kiểu của một Hoa hậu Quý bà kiêm nữ doanh nhân sành điệu. Một Juun Đăng Dũng nổi loạn và cá tính.

Một Huỳnh Tiên đầy hoang dại, "chất chơi" và một Minh Công thanh lịch, tinh tế nhưng cũng thật nữ tính. Sự pha trộn chất liệu giữa lãnh truyền thống và những chất liệu hiện đại như ren, voan lưới, nhung, linen đã mang đến sự thoải mái, tiện dụng cho người mặc để họ có thể diện những bộ trang phục này dạo phố, trà chiều, thậm chí là đi dự tiệc.

Riêng phần Trang phục dạ hội đã cho thấy sự chuyển mình rõ rệt nhất của lãnh Mỹ A. Nếu như trước đây, loại vải này chỉ dùng để may áo dài, áo bà ba thì nay, những sấp vải đen tuyền này đã vùng vẫy, biến hóa thành những bộ dạ hội lộng lẫy, sang trọng kết hợp với chất liệu chiffon và organza (lụa tơ tằm) để người mặc có thể tự tin xuất hiện trên thảm đỏ hay trong những buổi dạ tiệc.

Đặc biệt, bộ trang phục vedette được thiết kế riêng cho Trương Thị May đã nói lên đầy đủ ý nghĩa và thông điệp của show diễn. Trên chất liệu lãnh Mỹ A, kết hợp dây lục bình và voan lưới, thấp thoáng đâu đó là hình ảnh cô thôn nữ e ấp với đóa sen trên tay, sau lưng là cả một cánh đồng sen thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự trân trọng chất liệu truyền thống của dân tộc và sự giữ gìn, phát huy nó bằng những sáng tạo của người trẻ.

Mở màn bằng một cô gái thuần Việt với bà ba, nón lá truyền thống và kết show bằng hình ảnh một quý cô sang trọng, lộng lẫy nhưng sau lưng là gùi sen mộc mạc, chân chất cũng chính là thông điệp mà 4 NTK và toàn bộ ê kíp muốn gửi gắm: Những cô gái Việt không ngừng mang nhan sắc và tài năng vươn ra thế giới nhưng vẫn không quên những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

