Ngày 6/10, kình ngư Ánh Viên giành HCV ở tất cả 4 nội dung thi đấu mà cô tham dự là 50m bướm, 100m tự do, 100m ngửa và 400m tự do nữ. Như vậy sau hai ngày thi đấu, Ánh Viên đã giành được tổng cộng 6 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội, giúp đoàn Quân đội dẫn đầu bảng tổng sắp với 7 HCV, bỏ xa các đoàn ở vị trí tiếp theo là chủ nhà TP.HCM (4 HCV) và An Giang (3 HCV).

Có thêm 3 kỷ lục quốc gia bị phá, thuộc về Lê Nguyễn Paul (An Giang) nội dung 50m bướm nam, Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) ở nội dung 1.500m tự do nam và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ của các VĐV TP.HCM./.

Việt Anh/VOV-Trung tâm Tin