Anh Trịnh Huy Dương nấc nghẹn khi đọc những lời phát biểu tại buổi xin lỗi công khai của TAND tỉnh Điện Biên vì đã kết án oan cho ba mẹ con anh suốt 28 năm qua.

Xin lỗi và sẽ bồi thường

Theo đúng dự kiến, 10 giờ sáng 24-10, buổi xin lỗi công khai của TAND tỉnh Điện Biên đối với bà Đặng Thị Nga (79 tuổi, trú tại thị trấn Tuần Giáo) cùng hai con trai Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương chính thức bắt đầu.

Ông Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, đọc lời xin lỗi tới gia đình bà Nga. Ảnh: TUYẾN PHAN

Sau thủ tục giới thiệu đại biểu, ông Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, đọc lời xin lỗi tới gia đình bà Nga.

Hồ sơ vụ án cho thấy năm 1989, thi thể ông Trịnh Huy Tùng (chồng bà Nga) được tìm thấy dưới giếng. Ngày 23-9-1989, Cơ quan công an huyện Tuần Giáo đã khởi tố, bắt giam ba mẹ con bà Nga để điều tra về tội giết người. Quá trình điều tra, căn cứ lời khai người làm chứng, kết quả khám nghiệm tử thi, hiện trường, cơ quan chức năng đã đề nghị truy tố ba mẹ con bà Nga tội giết người.

Sau đó, VKSND tỉnh truy tố anh HIến, Dương tội giết người, bà Nga tội che giấu tội phạm. Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội che giấu tội phạm. Anh Hiến và Dương bị tòa buộc tội giết ông Tùng, tuyên án 18 và 12 năm tù.

Bà Nga cùng các con mang di ảnh của người con trai cả ra đi khi chưa kịp được minh oan. Ảnh: TUYẾN PHAN

Ngày 14-4-1990, anh Hiến và Dương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Nga có bản tường trình nội dung kêu oan. Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Hồ sơ vụ án chuyển tới VKSND tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Lai Châu.

Ngày 24-10-2016, VKSND tỉnh Điện Biên nhận được đơn kêu oan của bà Nga. Tháng 10-2017, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án giết người xảy ra tại huyện Tuần Giáo và đình chỉ bị can đối với bà Nga cùng hai con trai. Do có căn cứ xác định bà Nga không có hành vi che giấu, ông Dương, Hiến không giết người.

Đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Điện Biên. Ảnh: TUYẾN PHAN

TAND tỉnh Điện Biên là nơi chịu trách nhiệm đại diện cho các cơ quan tố tụng đứng ra xin lỗi, bồi thường với bà Nga và hai con. Vì vậy, nay TAND tỉnh Điện Biên xin lỗi công khai với ba mẹ con bà Nga, và sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật.

"Nỗi oan đã giết chết anh tôi"

Thay mặt gia đình, ông Trịnh Huy Dương (một trong ba người được xin lỗi) cho rằng, trong 28 năm, gia đình mình đã chịu quá nhiều đau khổ. Các thành viên trong nhà không khỏi chịu điều tiếng. Bản thân anh nhiều năm trời phải tha phương, lao động các nơi và không dám quay về gia đình.

Anh Trịnh Huy Dương nấc nghẹn khi nhắc về người anh trai tới lúc chết vẫn mang theo nỗi oan của mình. Ảnh: TUYẾN PHAN

“28 năm qua, nhà tôi sống mà như không sống, nỗi oan đã giết chết anh tôi, khiến em trai tôi từ khỏe mạnh trở thành trầm cảm, 28 năm tôi lang thang làm thuê, mẹ tôi phải đi kêu kiện ở các nơi, em gái tôi thay mẹ nuôi các em. Anh trai tôi không thể có mặt tại phiên xin lỗi công khai này, anh ấy chết mà vẫn còn nỗi oan mang theo, vẫn xăm chữ hận đời oan trái. Nghĩ lại thật rùng rợn!” – anh Dương nấc nghẹn.

Dù buổi xin lỗi công khai được tổ chức quá muộn, nhưng anh Dương vẫn gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng, báo chí cùng những ân nhân đã cứu giúp gia đình anh trong suốt 28 năm qua.

Nụ cười hiếm hoi suốt 28 năm qua của bà Nga, khi bà và hai con đã chính thức được minh oan. Ảnh: TUYẾN PHAN

Không giấu được sự xúc động, bà Nga mong mỏi Nhà nước xem xét để bồi thường thỏa đáng cho những năm tháng oan khuất của gia đình. Bà cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cái chết của chồng mình bởi bà nghi ngờ ông bị sát hại.

Cũng tại buổi lễ, hàng trăm người thân thích và hàng xóm đã tập trung tại trụ sở UBND thị trấn Tuần Giáo để chia sẻ niềm vui với mẹ con bà Nga. Do hội trường không đủ chỗ, nhiều người đứng từ phía ngoài cổng, theo dõi nội dung buổi xin lỗi qua màn hình tivi.

Bà Đàm Thị Ngận, hàng xóm của bà Nga, cho hay đã có mặt trước hơn 1 tiếng đồng hồ để theo dõi buổi xin lỗi công khai này. Khi hay tin vụ án xảy ra, mọi người trong khu vực đều rất bất ngờ vì không nghĩ ông Tùng lại bị chính vợ con mình sát hại. Trước đó, gia đình bà Nga được đánh giá là không hề có điều tiếng gì tại địa phương.

“Đến hôm nay, họ được xác định là bị oan và được xin lỗi, tôi vui lắm. Sau buổi xin lỗi, tôi sẽ qua nhà bà ấy để chia sẻ niềm vui cũng như động viên họ” – bà Ngận nói.

TUYẾN PHAN