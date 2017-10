Một nghiên cứu mới được xuất bản trong tạp chí Appetite cho biết nấm đang dần có thể thay thế thịt bởi lượng dinh dưỡng bổ sung tương đương nhưng nấm không có chất béo và cho cảm giác no lâu hơn.

GS Joanne Slavin, tác giả chính của cuộc nghiên cứu, đã tiến hành khảo sát trên 32 tình nguyện viên. Họ sẽ được ăn 226 g nấm nút trắng hoặc 28 g thịt bò mỗi ngày trong suốt 10 ngày. Thịt bò được chọn để so sánh với nấm bởi nó là loại thịt chất lượng, phổ biến và cùng lượng calo so với lượng nấm chỉ định. Kết quả cho thấy những người ăn nấm cảm thấy no lâu hơn so với những người ăn thịt bò.

Bà Mary Jo Feeney, một chuyên gia về nấm, cho biết chỉ với năm chiếc nấm vừa đã chứa khoảng 20 calo, 3 g protein, không có chất béo và natri. Chưa kể nó còn chứa một lượng vitamin D tự nhiên rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra những nghiên cứu trước đây từng cho thấy nấm có khả năng chống ôxy hóa, chống ung thư, kháng virus, kháng viêm, chống tiểu đường và thậm chí là chống lại bệnh sa sút trí tuệ.

