Mượn bạn 100.000 đồng mua quà sinh nhật nhưng Phụng không trả mà còn thách thức chủ nợ nên bị Thống đâm chết.

Ngày 16/10, Công an tỉnh An Giang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Việt Thống (24 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới) về tội Giết người.

Nguyễn Việt Thống. Ảnh: K.D.

Theo hồ sơ tố tụng, Nguyễn Văn Phụng (22 tuổi) là hàng xóm với Thống. Do cần tiền mua quà tặng sinh nhật bạn, hai tháng trước thanh niên này mượn Thống 100.00 đồng.

Ngày 27/8, Thống đòi nợ Phụng nhưng anh này không trả mà còn nói lời thách thức. Sau tiệc rượu vào tối cùng ngày, Thống mang dao đi tìm Phụng để đòi tiền rồi đâm chết nạn nhân tại tiệm Internet ở xã Kiến An.

Xã Kiến An (màu đỏ) ở An Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường - Khang Duy