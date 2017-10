Táo héo Hàn Quốc, nho sữa lìa cành, nho héo cuống, dưa Hàn sứt vỏ,... đọc lên đã biết chất lượng thế nào, song những loại quả nhập ngoại này vẫn được các bà nội trợ Hà thành săn mua do giá siêu rẻ, thậm chí có loại giá còn rẻ hơn hoa quả Trung Quốc.

Táo héo, nho rụng... vẫn là hàng ngoại

Hí hửng vì vừa đặt mua một thùng táo Hàn Quốc 10kg mà giá chỉ 150.000 đồng, tức 15.000 đồng/kg, chị Phan Diệu Thư - nhân viên một công ty phần mềm ở Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) khoe: “Đúng lúc nhà hết táo thì lại đặt được ngay, hôm nay coi như số hên”.

Vừa khoe xong, chị Thư liền đặt hộ thêm 3 thùng táo Hàn giá rẻ nữa cho các chị đồng nghiệp cùng phòng, nhưng chị đành phải thông báo rằng nhân viên cửa hàng hoa quả đã từ chối vì hết hàng.

“Đây là táo Fuji Hàn Quốc, nhưng do táo hơi héo nên cửa hàng thanh lý với giá rẻ bằng 1/5 giá táo tươi”. Chị nói và cho biết, táo héo thì ăn chắc chắn sẽ không giòn ngon được như táo tươi, song mua về ép nước hay cắt ra làm salad cũng rất ổn. Quan trọng là giá táo thuộc hàng siêu rẻ, lại yên tâm không như ăn táo mua ngoài chợ.

Táo héo, nho lìa cành, dưa đốm vỏ nhập khẩu được chị em đua nhau săn mua vì giá siêu rẻ

Không chỉ săn mua táo, chị Thư còn hay mua nho Hàn héo cuống, dưa Hàn sứt vỏ. Theo chị, trong số các loại quả này, chị thấy hời nhất là mua được nho Kyoho Hàn với giá chỉ 75.000 đồng/kg (giá nho cuống tươi là 320.000 đồng/kg). Bởi, nho này chỉ có cuống là hơi héo, còn chất lượng quả hoàn toàn bình thường.

Loại nữa là dưa Hàn sứt vỏ, giá chị mua cũng chỉ 45.000 đồng/kg, trong khi dưa Hàn không bị lỗi lên tới 200.000 đồng/kg.

“Đa phần dưa sứt vỏ về chỉ cần gọt sâu một chút là ăn bình thường, thậm chí có quả dưa vỏ chỉ bị sứt bằng đầu móng tay, cầm lên nếu không để ý còn không biết là dưa sứt vỏ”.

Song, để mua được những loại hoa quả ngoại giá siêu hời, chị thường phải săn tìm khá vất vả. Bởi, loại này không có thường xuyên, đặc biệt mỗi lần có hàng cũng rất nhanh hết, chị Thư cho hay.

Tương tự, chị Đặng Ngọc Phương ở Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là một “fan” cuồng của các dòng hoa quả Hàn Quốc và quả nhập ngoại bị lỗi như: táo Hàn héo, dưa lê Hàn xước vỏ, táo Envy héo vỏ, nho lìa cành, héo cuống, cam Úc,...

Thực ra, mua hoa quả bị lỗi như này về ăn cũng hên xui, có hôm mua được loại ngon, chất lượng đạt 8/10 phần so với loại xịn, có hôm chỉ đạt 7/10 phần, nhất là loại nho lìa cành quả thường hỏng ở phần cuống. Nhưng do giá rẻ, chị Phương và nhiều người khác vẫn chọn mua. Có loại giá rẻ bằng 1/2, có loại giá rẻ chỉ bằng 1/5 so với giá quả xịn.

Chị cũng tiết lộ, cơ quan chị có hội chị em chuyên săn hoa quả loại này, ngày nào cũng lướt qua fanpage của các cửa hàng hoa quả online. Khi thấy có bán là lại thông báo cho cả hội cùng đặt mua bởi các cửa hàng hay bán theo thùng hoặc ít cũng từ 2kg trở lên cho mỗi đơn hàng.

Vì có giá siêu rẻ nên những loại này cực kỳ đắt khách

Hoa quả lỗi đắt như tôm tươi

Thừa nhận chuyện các chị em đang đua nhau săn mua các loại hoa quả nhập ngoại bị lỗi, anh Vũ Ngọc Nam, quản lý một chuỗi cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội, cho biết, sau mỗi lần nhập kho hoặc dọn kho, các mặt hàng hoa quả bị lỗi do vận chuyển lọc ra đến đâu thanh lý đến đó. Thậm chí, nhiều khi lượng khách đặt mua còn lớn gấp 3-4 lần lượng hoa quả lỗi có bán.

Như hôm kia, trên fanpage có đăng bán 18 thùng táo Hàn Quốc héo, nho sữa Hàn rụng có 15 kg, nho héo cuống có 10 thùng. Chỉ 15 phút sau, quay đi quay lại khách đã khuân sạch toàn bộ số hoa quả trên.

Anh Nam kể thêm, các loại hoa quả nhập ngoại thường có giá đắt đỏ nên hàng bán ra phải đảm bảo chuẩn xịn, chất lượng đồng đều. Thế nên, khi bán bọn anh phải lọc hàng lỗi bị héo cuống, héo vỏ, sứt vỏ hay rụng cành,... Thế nhưng, hoa quả lỗi thường đắt như tôm tươi, có bao nhiêu hết bấy nhiêu.

Chị Trần Huyền Trang, chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thừa nhận, mỗi lần đăng bán nho lìa cành hay táo héo, cam sứt vỏ là điện thoại cửa hàng đổ chuông liên tục, nhân viên trực fanpage không kịp trả lời tin nhắn của khách.

“Những loại quả bị lỗi này không có thường xuyên, số lượng cũng lúc nhiều lúc ít. Vậy mà mỗi lần đăng bán là các chị em đặt mua ầm ầm, cứ như canh giờ sẵn. Hôm rồi tôi ngồi thống kê thử, cửa hàng chỉ có 8kg nho sữa Hàn lìa cành bán giá 90.000 đồng/kg (loại xịn giá gần 500.000 đồng/kg) mà có tới gần 100 khách đặt mua, trong đó khách ít thường đặt 1kg, khách nhiều mua tới 2-3kg. Song, nhân viên đành phải từ chối và hẹn lần sau”, chị Trang chia sẻ.

Bảo Phương