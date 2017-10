Vừa hạ cánh xuống sân bay, nhiều khách hàng bị hàng loạt tổng đài taxi hoặc số máy lạ “hỏi thăm” chào mời dịch vụ khiến nhiều người bức xúc và tự hỏi ai “bán” thông tin cá nhân của họ khi sử dụng dịch vụ hàng không?

Trao đổi với báo Lao Động, một cán bộ cấp cao của Vietnam Airlines cho biết, thời gian qua, nhiều khách hàng đã phản ánh về tình trạng bị “quấy rối” bởi các dịch vụ taxi khi sử dụng dịch vụ hàng không của hãng. Có người được chào mời 1-2 ngày trước khi bay đi du lịch tại Nha Trang, Đà Nẵng.

Liên quan tới vấn đề này, Vietnam Airlines bác bỏ việc chủ động tiết lộ thông tin của hành khách và khẳng định tiết lộ thông tin ra ngoài không được lợi gì cho hãng mà chỉ gây thêm phiền toái cho hãng và các khách hàng mà họ phục vụ.

Trước những phản ánh của khách hàng, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều biện pháp từ rà soát hệ thống an ninh mạng, an ninh hàng không cho tới việc điều tra nội bộ và gửi công văn đề nghị công an giúp về chuyên môn. Trong đó, hãng cung cấp cho cơ quan công an các thông tin phản ánh của hành khách mà hãng tiếp nhận được, thông tin về hành trình bay, các số điện thoại mời đi xe, tin nhắn của các hãng taxi…

Theo đại diện của một hãng hàng không khác, thông tin khách hàng như email số điện thoại có thể bị tiếp cận bởi nhiều bộ phận chứ không chỉ thông qua hãng hàng không như phòng vé, các đại lý bán vé, dịch vụ mặt đất tại sân bay… Các hãng hàng không đều quy định xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp nào tiết lộ thông tin của hành khách.

Còn Vietjet cũng xác nhận quản lý chặt và không có nhân viên, đối tác nào có quyền truy cập lấy thông tin khách hàng và các đối tác liên quan đều phải ký bảo mật và chỉ biết thông tin của họ theo mục đích công việc.

Đại diện Bộ GTVT cũng nhận định, việc để lộ thông tin của hành khách sử dụng dịch vụ hàng là có vấn đề và đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam xác minh và làm rõ, xử lý theo quy định.

Lâm Anh