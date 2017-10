Đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Huyền My có những chia sẻ chân thành khi đến với Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm nay.

Cuối tuần qua, Á hậu Huyền My cùng 80 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới tề tựu tại buổi họp báo ra mắt Miss Grand International 2017 ở TP.HCM. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Dàn thí sinh nhanh chóng nhận được sự chú ý của truyền thông lẫn công chúng.

Với tư cách là đại diện nước chủ nhà, Nguyễn Trần Huyền My xuất hiện rạng rỡ trong bộ trang phục màu vàng nổi bật thu hút mọi ống kính máy ảnh. Tại đây, người đẹp gốc Hà thành có những chia sẻ với SAOstar khi đến với Miss Grand International 2017.

Là một trong những thí sinh được đánh giá cao trong cuộc thi lần này, tuy nhiên phong cách ăn mặc của đại diện Việt Nam ở những hoạt động bên lề nhận không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Trước những nhận xét đó, Á hậu Việt Nam 2014 cho biết trong ngày đầu tiên vì muốn mang đến sự gần gũi với bạn bè quốc tế nên cô đã lựa chọn bộ trang phục khá thoải mái.

Sang ngày thứ hai khi thực hiện các hoạt động photoshoot, ghi hình làm tư liệu cho đêm chung kết thì cô diện trang phục cầu kỳ hơn. Tuy nhiên, có lẽ do góc máy chụp mà bộ trang phục cô diện trên người bất ngờ “phản chủ”.

“Mỗi người có một mắt nhìn nên My không thể nào cố làm hài lòng hết tất cả khán giả được nhưng thật ra My cũng đã cố gắng hết sức mình rồi” - Huyền My bộc bạch.

Á hậu Huyền My - Đại diện Việt Nam tại “Miss Grand International 2017”.

Người đẹp 22 tuổi cho biết trước khi đến với Miss Grand International 2017, cô có mời ông Ajno Santos - chuyên gia catwalk hàng đầu Philippines, người đã giúp Hoa hậu Pia Wurrtzbach đăng quang Miss Universe 2015 sang đào tạo về phong cách trình diễn.

Bên canh đó, chân dài 22 tuổi còn chăm chỉ tập luyện hình thể kết hợp với chế độ ăn uống nghiêm ngặt để có được vóc dáng chuẩn nhất. Không chỉ vậy, Huyền My còn trau dồi thêm tiếng Anh nên cô mong rằng mình sẽ có phần thể hiện tốt nhất ở Hoa hậu Hoà bình Thế giới năm nay.

Miss Grand Vietnam 2017 chia sẻ cho đến thời điểm hiện tại cô vẫn còn một chút áp lực, chưa hoàn toàn vượt qua nó nhưng bản thân có thể tự tin là mình sẽ làm tốt được những gì khán giả nước nhà kỳ vọng. Người đẹp sinh năm 1995 cũng hy vọng mọi người hãy thông cảm cho sự cố không hay về trang phục trong những ngày vừa qua và ủng hộ cô trên con đường giành lấy chiếc vương miện danh giá.

Là nhan sắc đại diên cho dải đất hình chữ S đến với Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017, Huyền My không cho rằng đó là thuận lợi mà cô còn cảm thấy áp lực hơn. Bởi lẽ, khán giả sẽ theo dõi từng bước đi, phần thể hiện của mình.

“My không nghĩ đây là lợi thế mà khán giả áp đặt lên My. My cũng phải cố gắng như các bạn khác và những gì mà My chuẩn bị cũng không có một chút lợi thế nào hơn vì mình là nước chủ nhà cả. Ngược lại, My còn áp lực vì khán giả sẽ theo dõi mình sát sao hơn, mong khán giả sẽ có cái nhìn công tâm hơn ở Miss Grand năm nay” - Á hậu Việt Nam chia sẻ.

Người đẹp gốc Hà thành rạng rỡ trong tà áo dài truyến thống tại “Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017″.

Mỹ nhân 22 tuổi bộc bạch vì cô có khoảng thời gian chuẩn bị dài hơn so với các người đẹp khác nên khi đến với cuộc thi quốc tế, bản thân có sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, các thí sinh nước bạn cũng có rất nhiều lợi thế do đã được huấn luyện từ bé.

Đại diện nhan sắc Việt tâm sự các thí sinh của Miss Grand International năm nay luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tuy đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng dàn người đẹp không hề có khoảng cách, ngược lại họ còn vô cùng thân thiết với nhau.

“Mọi người có một nhóm chat, sáng nào cũng hỏi thăm nhau đã ăn gì chưa, có cần tớ mang lên cho không, có cần tớ giúp gì không,… nên My cảm thấy đây không giống như một cuộc thi mà như một cuộc đi chơi với bạn bè của mình” - Huyền My cho biết.

Đại diện Việt Nam khá thân thiết với người đẹp Nhật Bản.

Huyền My chủ động lấy thức ăn mời các thí sinh khác…

…và ân cần chỉnh lại váy cho Miss Grand Bahamas.

Á hậu Việt Nam 2014 nhận xét các thí sinh năm nay ổn về vẻ ngoài, mỗi người mang một màu sắc riêng nên khó để so sánh thí sinh nào đẹp hơn thí sinh nào. Cô cho rằng người đẹp Thái Lan và Indonesia là hai “đối thủ” nặng ký cuộc thi năm nay. Mặc dù chơi khá thân, Huyền My vẫn phải công nhận đại diện đến từ hai quốc gia Đông Nam Á khá mạnh, khiến cô phải dè chừng.

Cuối cùng, “mỹ nhân” gốc Hà thành hy vọng mình có thể tiến sâu ở Miss Grand International năm nay - “My không dám nói trước điều gì, bởi vì ở đây có rất nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, những gì My mang đến cuộc thi sẽ là những gì tốt nhất mà My đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua. Hy vọng mang đến hình ảnh đẹp cho Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và làm hài lòng khán giả nước nhà”.

Trịnh Thu Thảo