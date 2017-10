Diện bộ bikini hai mảnh, Huyền My tự tin khoe đường cong nuột nà trong bộ ảnh studio mới nhất.

Mới đây, thông qua Fanpage của Miss Grand International 2017, BTC đăng tải hình ảnh mới nhất của Á hậu Hoa hậu Việt Nam Huyền My. Dù khoác lên mình bộ trang phục dạ hội hay bikini nóng bỏng thì Huyền My vẫn “đốt mắt” mọi người bởi đường cong không thể quyến rũ hơn.

Ngày mai (5/10), Á hậu Huyền My chính thức đại diện Việt Nam tham gia “đấu trường” sắc đẹp Miss Grand International 2017. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại dải đất hình chữ S nên Huyền My có khá nhiều lợi thế cũng như được công chúng đặt kỳ vọng cao.

Á hậu Huyền My diện bikini hai mảnh màu đỏ vô cùng gợi cảm.

Cô tự tin khoe đường cong nuột nà chuẩn-không-cần-chỉnh.

Cách đây ít giờ, khán giả không khỏi bất ngờ trước những thông tin do chính bố của Huyền My tiết lộ. Theo chia sẻ từ phía gia đình, người đẹp sinh năm 1995 vô cùng căng thẳng và lo lắng trước ngày thi. Áp lực từ việc luyện tập, giữ gìn nhan sắc, vóc dáng và tinh thần trước khi “chinh chiến” tại cuộc thi khiến Huyền My và cả gia đình rơi vào tình trạng “khủng hoảng”.

“Bố mẹ thương con là chuyện rất bình thường rồi, nhưng khi thấy con vừa căng thẳng về tinh thần vừa vất vả về thể xác, chịu áp lực gấp đôi bình thường thì tôi lại càng lo, càng thương. Vợ chồng tôi lúc nào cũng nói với Huyền My là con đường thi sắc đẹp cũng giống như việc đi học - học đại học rồi lên cao học, phấn đấu lên tiến sĩ… giờ thi hoa hậu trong nước rồi thì cũng nên phấn đấu đại diện Việt Nam thi thế giới. Đây là điều mà gia đình luôn định hướng cho con…

Vì tuổi của Huyền My còn trẻ, có thể My vẫn vô tư, vô tâm hơn. Còn chúng tôi lúc nào cũng suy nghĩ xa hơn, có nhiều cái cần vạch hướng, chuẩn bị hơn. Cảm xúc hiện giờ lẫn lộn lắm - vui, tự hào nhưng cũng rất lo, cố gắng động viên con” - bố Á hậu Việt Nam 2014 bộc bạch khi thấy con gái chịu quá nhiều áp lực.

Khoác lên mình bộ trang phục dạ hội cúp ngực, Huyền My nhận được không ít lời khen và ví cô đẹp như nữ thần.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Huyền My.

Gia đình của Huyền My còn bật mí, để có được số đo hình thể đẹp nhất, họ đã chứng kiến cảnh con gái mình ăn uống kiêm khem, khổ cực. Nhìn cảnh con gái phải “bóp miệng”, ăn gì cũng băn khoăn, đắn đo thì chẳng bố mẹ nào lại không xót con. Theo lời kể của bố Huyền My, thực đơn hàng ngày của con gái chỉ có gạo lức, thịt ức gà, lòng trắng trứng, súp lơ luộc…

Chưa dừng ở đó, lịch làm việc của Huyền My cũng khiến gia đình phải “chóng mặt” khi sáng dậy học tiếng Anh, sau đó đi tập gym, rồi luyện thuyết trình, catwalk, tập trang điểm,…

Qua những tiết lộ từ phía gia đình, có thể thấy, Á hậu Việt Nam 2014 đang thể hiện quyết tâm rất cao trong “cuộc chiến” chinh phục vương miện Miss Grand International 2017.

Hương Ngân