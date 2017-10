Cảnh sát Mỹ bắt giữ 9 người gốc Việt và truy nã ba người khác trong đường dây trồng cần sa lớn nhất từng được phát hiện ở bang Georgia.

Từ trái qua, từ trên xuống: Nam Van Dao, Phi Ngoc Luong, Minh Luong, Thi Thi Phan. Bottom, left to right: Bin Van Hoang, Thao Phoung Nguyen, Hang Nguyen, Henry Nguyen.

Cảnh sát bang Georgia phát hiện có sở trồng cần sa được tổ chức rất tinh vi bên trong một ngôi nhà ở Gainesville. Phần tầng hầm này được biến thành nhà kính có diện tích trồng được hơn 500 cây cần sa, theo Fox News.

“Các bức ảnh không lột tả hết được thực tế. Một số cây cần sa thậm chí còn cao hơn đầu tôi”, Dan Scalia, phụ trách đội phòng chống ma tuý của quận Hall, cho hay.

Cảnh sát cho biết căn nhà này thuộc đường dây trồng cần sa quy mô lớn ở khu vực đông bắc bang Georgia. Trước đó, cảnh sát đã lục soát 5 ngôi nhà khác và tịch thu hơn 130 kg cần sa, phát hiện hơn 1.500 cây cần sa với tổng trị giá ước tính hơn 7 triệu USD.

“Đây là đường dây lớn nhất trong số những trường hợp tôi từng tham gia triệt phá”, Scalia cho biết thêm.

Một phần cần sa bị thu giữ.

9 người gốc Việt đã bị bắt giữ liên quan đến đường dây này. Minh Luong, 53 tuổi; Phi Ngoc Luong, 25 tuổi; Henry Nguyen, 48 tuổi; Hang Nguyen, 53 tuổi; Thao Phoung Nguyen, 26 tuổi; cùng bị bắt giữ ngày 18/9. Trung Bui, 47 tuổi; Nam Van Dao, 46 tuổi; Thu Thai Phan, 50 tuổi và Binh Van Hoang, 52 tuổi, sa lưới vài ngày sau đó.

Cả 9 nghi can đều bị buộc tội sản xuất, buôn bán và sở hữu trái phép cần sa với ý định phân phối ra thị trường. Cảnh sát cũng phát lệnh bắt giữ bổ sung Vinh To, 63 tuổi; Sen Thi Do, 46 tuổi; Dung Nguyen, 47 tuổi.

Các nghi phạm giữ bí mật về hoạt động phi pháp của mình rất khéo léo bằng cách sống khiêm tốn, ít để lộ thông tin cá nhân và được coi là những người hàng xóm tốt bụng. Tầng hầm trồng cần sa được truỵ trang bằng hệ thống lò sưởi và thông gió, nhìn từ bên ngoài ít ai có thể nghi ngờ.

Cảnh sát tiến hành điều tra từ đầu tháng 9 năm nay, sau khi đội phòng chống ma tuý nhận được tin tình báo của người dân về một ngôi nhà trồng cần sa. Sau ba tuần điều tra, mạng lưới trồng cần sa lớn với những dãy nhà nằm liền kề nhau đã bị phanh phui.

Anh Anh