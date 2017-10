Không chỉ sức khỏe và hình thể, nhiều người đam mê tập gym còn kiếm được bộn tiền nhờ việc đổ mồ hôi ở phòng tập mỗi ngày.

Tập gym đối với nhiều người không chỉ để cho khỏe đẹp

Có thể đối với hầu hết chúng ta, việc đến phòng tập mỗi ngày chỉ đơn giản là để rèn luyện sức khỏe và để có một hình thể cân đối hơn. Song với những người được coi là ngôi sao trên mạng xã hội, việc họ mướt mải mồ hôi mỗi tuần 3-5 lần, thậm chí 7 ngày/tuần ở phòng gym còn có một mục đích cao cả và thực tế khác: kiếm tiền!

Họ kiếm tiền bằng cách nào? Bằng cách làm mẫu cho các chính các phòng tập, các thương hiệu thời trang thể thao, các nhãn hàng thực phẩm chức năng... Không thiếu gì cách để họ bỏ túi hàng chục triệu đồng chỉ sau một bức hình đăng tải trên Instagram, điều mà với chúng ta là xa vời, nhưng với họ lại hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Nếu đọc đến đây mà bạn vẫn còn thắc mắc liệu các ngôi sao thể hình liệu có thể kiếm nhiều tiền đến mức nào thì mời bạn xem danh sách 8 ngôi sao giàu nhất mạng xã hội nhờ gym dưới đây:

1. Sommer Ray - 120 tỷ

Gần 17 triệu người hâm mộ và hơn 120 tỷ đồng là những con số đáng kinh ngạc nếu so với tuổi đời mới vừa tròn 21 của người đẹp đến từ Mỹ - Sommer Ray. Vòng hai và vòng ba cực săn chắc của Sommer Ray có thể khiến cả các ngôi sao như Kim Kardashian cũng phải “khóc thét” khi nhìn thấy.

2. Michelle Lewin - 105 tỷ

Chỉ cao 1m64 nhưng thân hình nổi múi cùng khuôn mặt cực cá tính của Michelle Lewin đem lại cho cô hơn 12 triệu người hâm mộ trên Instagram, giúp người đẹp mang quốc tịch Venezuela thu về hơn 105 tỷ đồng mỗi năm nhờ những shoot hình quảng cáo từ nội y, đồ bơi cho tới thực phẩm chức năng cực ấn tượng.

3. Jen Selter - 96 tỷ

Vòng eo 58 nổi rãnh, nổi múi của Jen Selter là kết quả của chuỗi ngày tập luyện không biết mệt mỏi. Mỗi khi người đẹp 24 tuổi mặc bikini, nhiều người cảm thấy họ cần phải có thêm một tiêu chuẩn khác về vẻ đẹp của nữ giới hiện tại - đó là sự săn chắc.

4. Anllela Sagra - 90 tỷ

Đối lập với thân hình rắn chắc đến nam giới cũng phải chào thua là khuôn mặt xinh như hoa hậu, có lẽ chính vẻ đẹp hòa quyện ấy đã giúp Anllela Sagra có tới hơn 9 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội, dĩ nhiên đa phần là nam giới và kiếm được tới hơn 90 tỷ đồng mỗi năm.

5. Kayla Itsines - 87 tỷ

Năm nay 26 tuổi, người đẹp đến từ Úc Kayla Itsines đã giúp truyền cảm hứng tới không biết bao nhiêu phụ nữ vốn tự ti về cơ thể mình. Nhờ chương trình tập luyện và ăn kiêng do cô khởi sướng, rất nhiều người đã dần tìm lại được sự tự tin bằng một cơ thể gọn gàng, quyến rũ. Vậy nên việc Kayla Itsines “cá kiếm” tới 87 tỷ đồng mỗi năm không phải chuyện gì quá sức tưởng tượng.

6. Lucy Mecklenburgh - 36 tỷ

Lucy Mecklenburgh vừa là một người mẫu thể hình, vừa là một diễn viên từng tham gia show thực tế The Only Way Is Essex của Anh. So với các người đẹp trong lĩnh vực fitness khác, cô giống như một ngôi sao trong showbiz hơn là một người chủ yếu kiếm tiền từ gym, dù số tiền cô kiếm được mỗi năm vẫn rất đáng nể.

7. Davina McCall - 18 tỷ

Davina McCall có lẽ là ngôi sao thể hình có tuổi đời lớn nhất trong danh sách này: 49 tuổi. Trước khi đến với gym, Davina từng là một VĐV quần vợt chuyên nghiệp, đã qua hai đời chồng và đã xuất bản một vài cuốn sách liên quan tới các chế độ dinh dưỡng khoa học.

Huân Y Thảo