Những ngày vừa qua, người hâm mộ của phim Thor: Ragnarok trở nên háo hức với thông tin Việt Nam sẽ có người đại diện sang Úc dự buổi họp báo ra mắt phim vào cuối tuần này. Theo những thông tin hậu trường rò rĩ, siêu mẫu Minh Tú - HLV The Look 2017 chính là đại diện duy nhất của Việt Nam. Mặc dù cô nàng vẫn chưa xác nhận thông tin này nhưng hình ảnh trên trang cá nhân của cô cũng đã ngầm thừa nhận.

Hình ảnh được Minh Tú đăng tải vào ngày 11/10.

Trước Minh Tú, nhiều mỹ nhân nổi tiếng của Việt Nam cũng từng được chọn làm người đại diện bay sang nước ngoài để tham dự các buổi họp báo ra mắt phim và giao lưu cùng dàn diễn viên. Là gương mặt đại diện của Việt Nam tham gia các sự kiện phim tại nước ngoài, những người đẹp Việt cố gắng chuẩn bị chỉn chu từ ngoại hình, cho đến tác phong để gây ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế. Không chỉ khẳng định sự chuyên nghiệp, thân thiện, dàn mỹ nhân như Mai Phương Thúy, Tóc Tiên, Ngô Thanh Vân, Chi Pu, An Nguy,… còn thay mặt người hâm mộ nước nhà thể hiện tình yêu dành cho nhiều ngôi sao hạng A quốc tế.

Hoàng My phỏng vấn dàn sao “khủng” trong “The Avengers” (2012)

Trong khuôn khổ sự kiện Họp báo Toàn cầu của bom tấn The Avengers tại Hollywood - Los Angeles, Hoàng My vinh dự trở thành đại diện Việt Nam tham dự sự kiện. Cô là người trực tiếp phỏng vấn dàn sao “khủng” như Chris Hemsworth, Chris Evan, Mark Ruffalo, Jeremy Renner,…

Chia sẻ về chuyến đi, Hoàng My kể câu chuyện thú vị của mình tại sự kiện: “Cơ hội chụp hình với họ gần như là 0%, nhưng vì là người cuối cùng phỏng vấn, nên tôi đã mạo hiểm hỏi: “Hai anh có thể giúp tôi một việc được không? Nếu không làm được việc này, tôi không thể quay trở lại Việt Nam”. Tôi cố tỏ vẻ nghiêm trọng. Hai người họ (Chris Hemsworth và Chris Evan) cũng tỏ ra nghiêm trọng không kém gì tôi: “Chuyện gì thế”. Khi tôi hỏi họ có thể chụp một tấm hình kỷ niệm với tôi không, hai chàng trai phì cười và nói “Tất nhiên rồi”.

Hoàng My có câu chuyện thú vị xoay quanh bức ảnh chụp cùng các nam diễn viên Hollywood.

Mai Phương Thúy phỏng vấn Tom Cruise trong lễ ra mắt phim “Oblivion” (2013)

Mai Phương Thúy là người đẹp được “chọn mặt gửi vàng”, tham gia nhiều sự kiện phim tại nước ngoài, trong đó có 2 phần trong series phim đình đám Twilight và tác phẩm điện ảnh Oblivion năm 2013. Xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt bom tấn mùa hè Oblivion ở Đài Bắc, Đài Loan, Hoa hậu Việt Nam 2016 có cơ hội phỏng vấn trực tiếp nam tài tử sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo Tom Cruise, người đẹp Olga Kurylenko và đạo diễn Joseph Kosinski.

Lấy bối cảnh Trái Đất thời kỳ hậu tận thế, “Oblivion” xoay quanh cựu chiến binh Jack Harper - người có nhiệm vụ sửa chữa máy bay không người lái và tìm kiếm nguồn sống trên hành tinh đổ nát.

Trả lời người đẹp đến từ Việt Nam bằng thái độ lịch thiệp, Tom Cruise cho hay: “Tôi chưa bao giờ đến Việt Nam và rất mong muốn một lần được đặt chân đến đó. Một ngày không xa, tôi sẽ đến đất nước của các bạn”. Bên cạnh đó, nam tài tử không quên thể hiện tình cảm với người hâm mộ Việt Nam, và mong dự án phim Oblivion sẽ nhận được sự ủng hộ, đón nhận tại đất nước hình chữ S.

Bên cạnh cuộc trò chuyện cùng Tom Cruise, Mai Phương Thúy tự tin phỏng vấn cô đào gợi cảm Olga Kurylenko và đạo diễn Joseph Kosinski bằng Tiếng Anh. Olga Kurylenko cho hay: “Tôi có khá nhiều bạn bè tại Việt Nam, chính vì thế, tôi hy vọng được sớm đến Việt Nam. Mong mọi người sẽ yêu thích Oblivion, đây là một bộ phim nhiều cảnh hành động, nhưng cũng không kém lãng mạn”.

Chi Pu tham dự sự kiện ra mắt “Guardians of the Galaxy” (2014)

Từ cô gái xinh đẹp nổi tiếng với tư cách “hot girl”, Chi Pu dần phát triển sự nghiệp bằng cách tham gia diễn xuất ở sitcom, phim điện ảnh,… Năm 2014, cô khiến khán giả bất ngờ khi có mặt tại đảo quốc Sư Tử để đại diện Việt Nam, tham dự sự kiện ra mắt bom tấn Guardians of the Galaxy. Xuất hiện trong bộ đầm lấy cảm hứng từ nhân vật truyện tranh Marvel đầy quyến rũ, nhưng không kém phần sang trọng, lịch thiệp, Chi Pu gặp mặt và trò chuyện cùng những cái tên đình đám Hollywood như diễn viên Zoe Saldana, Dave Bautista, đạo diễn James Gunn.

Chi Pu tại sự kiện ra mắt phim.

Cô chụp hình cùng Dave Bautista.

Chi Pu phỏng vấn đạo diễn James Gunn.

Cô đào Zoe Saldana.

Chia sẻ về sự kiện trên, Chi Pu không giấu nổi sự xúc động: “Ngày đầu sang Singapore chuẩn bị cho họp báo ra mắt phim, trực tiếp phỏng vấn đạo diễn James Gunn, diễn viên Zoe Saldana, Dave Bautista, Chi vô cùng lo lắng, hồi hộp. Cảm giác khá run khi lần đầu tiếp xúc và đặt câu hỏi cho các sao Hollywood, nhưng sau khi vào phòng phỏng vấn, sự thân thiện và hài hước của họ khiến Chi thoải mái và giao tiếp tự nhiên”.

Tóc Tiên với Avengers: “Age of Ultron” (2015) và “Kungfu Panda” (2016)

Năm 2015, bom tấn Marvel - Avengers: Age of Ultron tổ chức sự kiện ra mắt quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc. Nữ ca sĩ nóng bỏng Tóc Tiên được chọn là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự buổi gặp gỡ dàn diễn viên siêu anh hùng. Bằng vẻ ngoài quyến rũ trong bộ trang phục đỏ, giọng ca Ngày mai thu hút sự chú ý. Không những thế, quãng thời gian sáu năm sinh sống tại Mỹ giúp người đẹp tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với dàn sao “khủng”, trong đó có Chris Evans, Mark Ruffalo, nữ diễn viên Hàn Quốc Claudia Kim, đạo diễn Joss Whedon, “Iron Man” Robert Downey Jr.

Tài tử Mark Ruffalo - người vào vai Hulk chụp hình cùng Tóc Tiên.

Cô trao tay Mark Ruffalo và Claudia Kim món quà từ người hâm mộ Việt.

Ngoại hình quyến rũ và sự tự tin của Tóc Tiên đã tạo ấn tượng tốt với dàn sao Avengers: Ages of Ultron, đặc biệt là Chris Evans. Cả hai có cuộc trò chuyện thú vị và cùng lưu lại khoảnh khắc bằng các tấm hình selfie. Bên cạnh đó, đạo diễn Joss Whedon và Mark Ruffalo dành lời khen có cánh cho nữ ca sĩ đến từ Việt Nam.

Không chỉ vinh dự tham gia sự kiện họp báo phim quốc tế năm 2015, một năm sau đó, Tóc Tiên tiếp tục là đại diện Việt Nam có mặt tại Los Angeles, trở thành một trong những khán giả sớm nhất của Kungfu Panda 3 cùng hàng loạt diễn viên tham gia lồng tiếng như Angelina Jolie, Jack Black hay Kate Hudson. Tại đây, vẻ đẹp cá tính, phong thái tự tin, rạng rỡ giúp chủ nhân hit Ngày mai thu hút khá nhiều sự chú ý từ giới truyền thông quốc tế.

Tóc Tiên tự tin tạo dáng.

Đối lập với Angelina Jolie đơn giản, thiếu sức sống thời điểm đó, Tóc Tiên nổi bật cùng bộ đầm lộng lẫy, vẻ rạng rỡ được đánh giá là không thua kém bất cứ sao quốc tế nào. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự yêu thích dành cho Kungfu Panda 3: “Là một fan hâm mộ của chú gấu trúc Po, Tiên rất vinh dự khi được gặp gỡ và giao lưu với các diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim. Họ là những con người rất thân thiện và chuyên nghiệp”.

Tóc Tiên có cơ hội xuất hiện cùng Angelina Jolie.

Ngô Thanh Vân trong buổi ra mắt phim “Ngọa hổ tàng long 2” (2016)

Không đóng vai trò đại diện truyền thông Việt Nam tham dự buổi ra mắt phim, tại sự kiện của Ngoại hổ tàng long 2, “đả nữ” Việt Ngô Thanh Vân là diễn viên đóng vai phản diện Mantis trong bom tấn. Dù chỉ là vai diễn nhỏ, nữ diễn viên không khỏi tự hào khi hợp tác cùng dàn ngôi sao sáng chói điện ảnh châu Á và Hollywood như Chân Tử Đan, Dương Tử Quỳnh, Harry Shum Jr. (Glee, Revenge of the Green Dragons), Jason Scott Lee (Seventh Son, Hawaii Five-O), Eugenia Yuan (Revenge of the Green Dragons), Roger Yuan (Bulletproof Monk), mà Ngô Thanh Vân còn vinh dự xuất hiện ở trailer, poster phim.

Ngô Thanh Vân vinh dự hợp tác với những tên tuổi quốc tế.

Hình ảnh “đả nữ” Việt xuất hiện trong trailer…

…và poster phim.

Gặp gỡ đoàn làm phim cùng dàn diễn viên đình đám như Chân Tử Đan, Dương Tử Quỳnh, Natasha Liu Bordizzo, Harry Shum Jr, tại buổi ra mắt, Ngô Thanh Vân thể hiện sự thân thiện, chuyên nghiệp khi trò chuyện và giới thiệu về điện ảnh nước nhà. Đặc biệt, sau khi “đả nữ” chia sẻ rằng khán giả Việt Nam rất mong chờ bộ phim, tất cả diễn viên đồng loạt gửi lời chào tới người hâm mộ Việt bằng tiếng Việt. Sự giao lưu, hợp tác này được coi là sự kiện mang tính quốc tế, đáng được quan tâm và tự hào.

An Nguy tham gia sự kiện ra mắt “Spider-Man - Homecoming” (2017)

Từ hot vlogger, An Nguy “lấn sân” vào sự nghiệp diễn xuất bằng cách tham gia một số dự án điện ảnh như Chờ em đến ngày mai. Đặc biệt, tháng Sáu năm nay, cô trở thành đại diện Việt Nam có mặt tại Singapore để dự buổi ra mắt quốc tế của bom tấn Spider-man - Homecoming. An Nguy khiến khán giả không khỏi ghen tị khi có cơ hội gặp gỡ, phỏng vấn Tom Holland và Jacob Batalon.

Là du học sinh Mỹ, An Nguy tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, thậm chí, cô còn gây ấn tượng bởi biểu cảm đáng yêu, những câu thoại hài hước, thông minh trong quá trình thực hiện phỏng vấn ngôi sao Hollywood. Bên cạnh đó, vẻ ngoài nữ tính, xinh đẹp của cô gái vốn được biết đến bởi sự cá tính, mạnh mẽ khiến khán giả bất ngờ. Sau sự kiện, An Nguy được nam diễn viên Chris Silcox chú ý và theo dõi trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram. Anh chia sẻ: “Đây là một vinh dự khi gặp bạn, buổi phỏng vấn rất thú vị. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của bạn. Cảm ơn rất nhiều!”.

Phần phỏng vấn nam tài tử Hollywood của An Nguy khiến khán giả “phát sốt”.

An Nguy được nam diễn viên Chris Silcox chú ý và theo dõi trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram

Luôn trau chuốt, chuẩn bị kỹ lưỡng khi tham dự sự kiện nước ngoài, cụ thể là các buổi ra mắt phim, là cách để những người đẹp Việt Nam thể hiện sự tôn trọng bạn bè quốc tế, mang hình ảnh đẹp của đất nước đến thế giới. Do đó, sự chú ý, ấn tượng từ dàn sao Hollywood cũng như truyền thông trở thành điều đáng quan tâm, tự hào của người hâm mộ Việt Nam. Hy vọng rằng trong chuyến đi sắp tới, Minh Tú sẽ mang đến niềm tự hào mới cho người Việt.

Phương Thảo