Tiếp nối “6 cặp đôi phim đam mỹ Trung Quốc khiến fan phát cuồng” ở phần trước, hôm nay hãy cùng SAOStar tiếp tục điểm qua 3 cặp đôi còn lại của danh sách này nhé.

4. Tạ Viêm và Thư Niệm trong Bất khả kháng lực (2016)

Chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên một Tạ Viêm - đại thiếu gia bá đạo tổng tài cùng với một Tiểu Niệm ngây thơ, thuần khiết trong tiểu thuyết Bất Khả Kháng Lực của Lam Lâm. Cũng giống với Sài Kê Đản, Lam Lâm cũng rất “chịu chi” khi đứng lên chịu trách nhiệm sản xuất phim, mong muốn tái hiện lại các nhân vật trong truyện của mình trên màn ảnh. Với diễn xuất chính của hai diễn viên Mạnh Thuỵ (vai Tạ Viêm) và Vương Bác Văn (vai Thư Niệm), Bất khả kháng lực qua hai phần đã phần nào làm thoả mãn “thị hiếu” của khán giả cũng như “mong muốn” của các hủ nữ.

Poster chính thức cùng dàn diễn viên long lanh của “Bất khả kháng lực”

Từ nhỏ Thư Niệm (Vương Bác Văn thủ vai) đã luôn mong mình sẽ được như cô công chúa, chờ đợi trong cô nhi viện, chờ đến một ngày hoàng tử đến giải thoát cho cậu. Kết quả, người cậu đã chờ lại không phải hoàng tử, mà là một “cậu chủ” Tạ Viêm (Mạnh Thuỵ thủ vai) tính tình gàn dở… Kiên định tin rằng mình không thích đàn ông, Tạ Viêm không dễ dàng dung tha cho một tên đồng tính có ý đồ với mình ở lại bên cạnh. Thế là anh tìm cách đẩy Thư Niệm thoát ly khỏi tầm mắt mình, nhưng lại không ngờ sự ra đi này cũng lấy mất “phương thuốc bình ổn” cho tâm hồn anh… Một người muốn yêu, một người không màng tới tình yêu, đến cuối cùng họ vẫn tìm về được với nhau.

Một số phân đoạn tình cảm của cặp đôi Tạ Viêm và Thư Niệm.

Bất Khả Kháng Lực có 2 phần, trong đó phần 2 có 2 cái kết HE (Happy Ending) và SE (Sad Engding) làm thoả mãn các nhu cầu của các khán giả. Ở ngoài đời, cặp ban diễn Mạnh Thuỵ và Vương Bác Văn cũng vô cùng thân thiết và có mối quan hê rất tốt, các hủ nữ cũng đã lập Fanpage Couple và “ship” họ thành một đôi.

Bản phim 3 tiếng của “Bất Khả Kháng Lực”.

5. Lục Phong và Trình Diệc Thần trong Song Trình (2016)

Tiểu thuyết Mãi mãi một tình yêu (Song Trình) của tác giả Lam Lâm là một trong những tác phẩm nổi tiếng ăn khách nhất trong giới tiểu thuyết đam mỹ của Trung Quốc. Nối tiếp thành công của Bất khả kháng lực, Lam Lâm thể theo “nguyện vọng” của “fan nguyên tác”, tiếp tục chịu trách nhiệm sản xuất phim. Trong tiểu thuyết có rất nhiều các tình tiết “ngược luyến” đến độ “cẩu huyết”, cặp đôi Lục Phong và Trình Diệc Thần được miêu tả đều là những người gần như hoàn hảo, vì vậy công cuộc lựa chọn và tìm kiếm diễn viên có khí chất và ngoại hình tương tự cũng khá khó khăn, tác giả Lam Lâm đã quyết định chọn lựa nam chính Lục Phong là Cao Thái Vũ cùng với Trình Diệc Thần là Coser Hoàng Tĩnh Tường thủ vai.

Hoàng Tĩnh Tường trong vai Trình Diệc Thần.

Cao Thái Vũ trong vai Lục Phong.

Hai nhân vât chính đẹp xuất thần của “Song Trình”.

Song trình không chỉ là chuyện tình cảm trong vài ngày, vài tháng hay vài năm mà là câu chuyện của cả đời người. Lục Phong và Trình Diệc Thần quen nhau từ khi học cấp 3 và bắt đầu nảy sinh tình cảm từ một lần cá cược, nhưng vì sự kì thị của bạn bè, nhà trường, sự ngăn cấm của gia đình mà hai người phải xa nhau trong nhiều năm.

Sau một khoảng thời gian dài bặt vô âm tín, tưởng chừng không bao giờ gặp lại nhau nữa thì số phận lại sắp đặt cho Trình Diệc Thần làm việc tại công ty của Lục Phong và tình cảm một lần nữa lại được hâm nóng dù nó chưa bao giờ nguội. Những tưởng câu chuyện của hai người sẽ kết thúc tốt đẹp thì những sóng gió đến từ gia đình và hiểu lầm cứ hết lần này đến lần khác kéo đến. Dù vậy nhưng cuối cùng, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể ngăn cách được hai người.

Diễn xuất tự nhiên và dàn diễn viên “đẹp không góc chết” của Song Trình đã làm biết bao trái tim “hủ nữ” xốn xang.

Trọn bộ 2 phần của “Song Trình”.

6. Viên Tung và Hạ Diệu trong Thịnh Thế (2017)

Chốt cuối cùng của danh sách “6 cặp đôi đam mỹ Trung Quốc khiến fan phát cuồng” chính là bộ phim “làm mưa làm gió” trong cộng đồng hủ nữ trong suốt thời gian vừa qua - Thịnh Thế. Lại một lần nữa, đây chính là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ‘Thế bất khả đáng” của tác giả Sài Kê Đản. Sau thành công của Nghịch tập và Thượng ẩn, “mẹ đẻ” Sài Kê Đản tiếp tục đưa đứa con tinh thần của mình tái hiện trên màn ảnh nhỏ. Đây cũng là bộ phim được tác giả đầu tư kinh phí lớn nhất trong 3 bộ phim do chị chịu trách nhiệm sản xuất. OST của Thịnh thế là bài Everything will say goodbye do “ca vương” Trương Kiệt trình bày, đây hẳn là một điều bất ngờ rất lớn cho fan hâm mộ, khi Sài Kê Đản và đoàn làm phim có thể mời Trương Kiệt làm ca sĩ thể hiện bản Ost chính của Thịnh Thế.

Cùng dàn diễn viên “tiểu thịt tươi” có ngoại hình xuất chúng, vốn đầu tư khá “khủng” dự đoán sẽ một lần nữa làm mưa làm gió dòng phim đam mỹ khi công chiếu rò rỉ 3 tập phim đầu tiên. Nhưng thật đáng tiếc, Thịnh thế đã gặp khá nhiều trắc trở khi Cục điện ảnh CHND Trung Hoa đã phát lệnh phong sát, hoãn chiếu vô thời hạn những tập phim còn lại. Cho đến bây giờ, dù đã “leak” được hết phim nhưng cũng chỉ là những bản fancam “mờ”, khó lòng thỏa mãn mong muốn của những người mong chờ và đón nhận phim.

“Everything will say goodbye” - Trương Kiệt.

Hạ Diệu ( bên trái ) và Viên Tung ( bên phải ) trong lần gặp mặt đầu tiên.

Ngoại hình đẹp xuất chúng của hai diễn viên chính.

Thịnh thế có nội dung chính xoay quanh mối tình tay ba cực éo le giữa hai anh em nhà họ Viên với cậu chàng bảnh trai Hạ Diệu. Phải lòng viên cảnh sát trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô nàng xinh đẹp Viên Như quyết tâm tìm cách tán đổ Hạ Diệu. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Viên Như liền nhờ anh trai Viên Tung - giám đốc một công ty vệ sĩ đầy năng lực - giúp cô gần gũi Hạ Diệu. Nào ngờ anh em cùng chung sở thích, chính Viên Tung cũng rung động và dần đem lòng yêu “đối tượng theo đuổi” của em gái mình.

