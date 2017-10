Thùng xe tải bị bung cửa, hơn 500 kg cá tràn xuống đường. Lúc này, người dân thông báo cho tài xế dừng ôtô rồi cùng bắt cá giúp người này.

Vào 18h20 ngày 8/10, một tài lái xe tải chạy hướng TP Tân An (Long An) đi TP.HCM trên quốc lộ 1. Khi đến khu vực thuộc ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa, Long An) thì chốt cửa sau thùng xe bị tuột, làm nhiều thùng cá rơi xuống đường.

Lúc này, hàng trăm kg cá trê, cá lóc đổ vương vãi trên đường. Thấy vậy, người đi đường đã lái xe chạy vượt lên ôtô tải và báo cho tài xế biết vụ việc.

Người dân bắt cá giúp tài xế. Ảnh: Ái Loan

Khi xe tải dừng lại, nhiều người dân ven đường đã dùng rổ, thau, bắt từng con cá bỏ vào thùng xe giúp tài xế. Một số khác đứng ở gần hiện trường để thông báo cho các chủ phương tiện tham gia giao thông biết người dân đang dọn hiện trường vụ việc, đảm bảo an toàn giao thông.

Đến 21h, người dân gom được 500 kg cá các loại giúp tài xế. Anh Nguyễn Thành Hải (36 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1) nói rằng bên quốc lộ là mương nước nên nếu không bắt kịp, cá sẽ lao xuống và bơi mất.

Nhiều người xuống vũng nước để bắt lại cá. Ảnh: Ái Loan.

"Trường hợp người đi đường không tốt, không thông báo cho tài xế và 'hôi cá' thì lái xe thiệt hại nặng", một người dân nói.

Khi được giúp đỡ, tài xế tên Sơn (38 tuổi, ngụ TP Tân An) cảm kích và có ý muốn tặng cá cho những người tốt bụng để cảm ơn nhưng người dân từ chối.

Ái Loan