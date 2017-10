Bông hoa 'biết nói' là do đã được cài một máy ghi âm siêu nhỏ hình cúc áo vào cành hoa. Giá của loại hoa này tương đối đắt, từ 100.000đ – 500.000đ/bông.

Mới đầu giờ sáng, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương (Q.5), đoạn trước cổng trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM và ĐH Sài Gòn, rất nhiều hoa và gấu bông được bày bán.

Bạn Nguyễn Thị Hà (SV trường ĐH KHXH&NV TPHCM) chia sẻ: “Mình bày hàng từ tối hôm qua. Đây là năm thứ hai mình kinh doanh hoa bán trong những dịp như 8/3, 20/10, 20/11… So với năm ngoái, giá hoa không tăng, cụ thể hoa hồng đỏ chỉ 10.000 đồng/bông nhưng rất vắng khách. Từ sáng giờ chỉ bán được hơn chục khách, đa số họ chỉ mua hoa lẻ chứ không mua bó hoặc lẵng. Đợt này mình đặt 500 từ nhà vườn Đà Lạt, tổng tiền cũng vài triệu, nếu bán không hết thì chắc chắn “ôm” lỗ”.

Hoa hồng 'biết nói' sốt hàng, đắt giá

Ngoài hoa tươi, hoa khô, hoa giấy dún, hoa gấu bông… cũng bày bán la liệt trước nhiều trường như ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Sư phạm, ĐH Bách Khoa, ĐH KHXH&NV... Tuy không lo việc sản phẩm mau hư nếu qua ngày, nhưng người bán cũng rầu rĩ vì… ế khách. “Mỗi bông hoa làm bằng giấy dún chỉ 5.000 đồng, có thể làm kỷ niệm quanh năm nhưng khách không mặn mà. Có lẽ nhu cầu khách hàng năm nay thích quà thực tế nhưng những món quà tinh thần như thế này. Tôi buôn hoa đã 10 cái 20/10, chưa năm nào vắng như năm nay” – bà Thiện bán hoa gấu bông tại đây bộc bạch.

Ghi nhận thị trường hoa năm nay, hoa giấy dún handmade có giá từ 150 – 200.000 đồng/bó (tùy loại); hoa tươi giá từ 120.000 – 150.000 đồng/giỏ; hoa gấu bông giá vài chục đến cả triệu đồng.

Đặc biệt, hoa hồng mạ vàng tuy không nhiều nhưng giá cũng không sốt, trung bình từ 50.000 đồng – 100.000 đồng/bông.

Dù chỉ có một khách, nhưng rất nhiều chủ hàng hoa chào mời

Trong khi đó, trên các trang bán hàng online, trang cá nhân facebook, instargam… mấy ngày gần đây được cư dân mạng bình luận rất nhiều về bông hoa “biết nói”. Đó chính là những bông hoa hồng bình thường nhưng được in thông điệp lên cánh hoặc lá của hoa, hoặc phát ra tiếng nói của người tặng từ chính cành hoa. Để làm được điều đó, các nhà kinh doanh đã dùng một công nghệ in đặc biệt. Trước khi in chữ, cánh hoa hồng tươi được quét lên một lớp dung dịch (quét mã code), sau đó đưa vào máy in. Công nghệ để in hình và chữ trên hoa tươi được nhập từ nước ngoài. Kỹ thuật mới cũng có thể được dùng cho những loại hoa và thảo mộc khác có cánh hoa hoặc lá có tính ổn định tương tự hoa hồng. Phương pháp này rất an toàn và thân thiện với môi trường. Khách hàng có thể yêu cầu người bán in bất cứ thông điệp nào theo ý thích.

Còn hoa “nói” là do đã được cài một máy ghi âm siêu nhỏ hình cúc áo vào cành hoa. Giá của loại hoa này tương đối đắt, từ 100.000đ – 500.000đ/bông. Tuy nhiên, hiện nay không nhiều nơi có thể thực hiện thông điệp trên cánh hoa nên người tiêu dùng nên cẩn thận khi đặt hàng online. Tốt nhất nên đến các shop hoa có địa chỉ cụ thể để có thể yêu cầu đổi trả nếu chất lượng in không đạt yêu cầu.

Hoa gấu bông có giá khoảng 100.000 đồng

Chăm chút từng bông hoa

Hoa khô, hoa sáp đủ màu sắc, có thể chơi quanh năm

Uyên Phương