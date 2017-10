Jony Ive cho biết để có được chiếc iPhone X, Apple phải mất tới 5 năm thất bại liên tục mới hoàn thiện được chiếc iPhone đắt nhất lịch sử này.

iPhone X sẽ lên kệ vào tháng sau. Quá trình phát triển chiếc iPhone cao cấp nhất này chưa được hé lộ nhiều nhưng chắc chắn Apple đã tốn không ít công sức và tiền bạc.

Trong một tiết lộ gần đây, thiên tài thiết kế, người được coi như phù thủy của Apple, Jony Ive, cho biết do loại bỏ nút Home nên việc hoàn thiện iPhone X vô cùng khó khăn.

iPhone X có thiết kế tràn màn hình, không có nút Home và được tích hợp các công nghệ hiện đại nhất iPhone của Apple.

Do thiết kế độc đáo này mà quá trình phát triển iPhone X đã liên tục gặp trắc trở, không hề suôn sẻ trong nhiều năm qua.

“Ý tôi là chiếc iPhone X mới giới thiệu là cả một quá trình làm việc kéo dài tới 5 năm. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều mô hình của chiếc điện thoại này”, Jony Ive nói về thiết kế và công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID mới của iPhone X.

Ive nói rằng 99% thời gian nghiên cứu và chế tạo iPhone X gặp thất bại. Apple đã có quá nhiều thời gian “đau thương” với mẫu điện thoại này. Nếu tỉ lệ thất bại không quá nhiều đến vậy, có lẽ iPhone X đã được hoàn thiện từ rất lâu rồi.

Jony Ive: Phát triển iPhone X là cả một quá trình "đau thương".

Trong khi iPhone X chưa ra mắt, một số nguồn tin cho biết Apple đang có kế hoạch sản xuất phiên bản iPhone X Plus. The Herald của Hàn Quốc cho biết chiếc iPhone X Plus sẽ có màn hình OLED 6,4 inch, lớn hơn kích cỡ 5,8 inch của iPhone X.

iPhone X Plus sẽ lớn hơn Samsung Galaxy Note 8 (6,3 inch), cùng sở hữu thiết kế gần như không viền như iPhone X.

Theo kế hoạch của Apple, iPhone X sẽ lên kệ vào tháng 11/2017, nhưng nhiều nguồn tin cho biết thời điểm này có thể sẽ bị lùi sang năm tới do việc sản xuất cảm biến nhận dạng khuôn mặt Face ID quá phức tạp.

MacRumors dẫn lời nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho biết số lượng sản xuất iPhone X sẽ cực kỳ hạn chế, và phải tới năm 2018 mới trở lại bình thường. Điều đó có nghĩa mốc ra mắt sản phẩm năm 2017 có thể bị dời sang năm tới.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt phức tạp khiến iPhone X chậm ra mắt.

Theo Kuo, lý do của sự chậm trễ này là rất nhiều vấn đề phát sinh khi Apple sản xuất hàng loạt cảm biến camera “TrueDepth” mà iPhone X sử dụng cho hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID.

Face ID được cho sẽ thay thế cảm biến vân tay Touch ID, vốn được nhiều fan Quả táo yêu thích. Bộ phận cảm biến này sẽ được gắn ở cạnh trên cùng của iPhone X.

Theo dự đoán của Kuo, các mẫu iPhone mới ra mắt (gồm iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X) sẽ không đạt kỷ lục. Tổng doanh số iPhone bán ra năm 2017 được dự báo đạt 210–220 triệu chiếc.

Doanh số bán iPhone năm 2015 đạt 231 triệu sản phẩm, nhưng giảm xuống 211 triệu sản phẩm vào năm 2016. Apple đang kỳ vọng iPhone X sẽ thay đổi cục diện và giúp tạo nên doanh số kỷ lục.

Vẫn theo nhà phân tích Kuo, các vấn đề liên quan tới công đoạn sản xuất iPhone X sẽ được “khắc phục đáng kể” trong 3 tháng đầu năm 2018, và sản lượng sau đó sẽ “tăng rất nhanh”.

Nhờ những nâng cấp cho iPhone mới, Kuo dự đoán doanh số iPhone trong năm 2018 sẽ đạt khoảng 245–255 triệu sản phẩm.

Thường sau mỗi đợt ra mắt iPhone mới, kho hàng của Apple có số lượng rất hạn chế do nhu cầu tăng đột biến. Chẳng hạn Apple đã bán được 13 triệu chiếc iPhone 6S và iPhone 6S Plus chỉ vài tuần sau lễ ra mắt.

Với iPhone X, Kuo dự báo số lượng sản phẩm bán ra chỉ đạt khoảng 2-4 triệu chiếc cho tới tháng giêng năm 2018.

Gia Nguyễn