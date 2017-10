Một nhóm người có 'găm' súng hoa cải xô xát với bảo vệ và đánh một người khác trọng thương đã bị Công an huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) bắt giữ và khởi tố.

Ngày 16-10, Trưởng công an huyện Kinh Môn cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Kinh Môn vừa bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng sau khi nhóm này xô xát với nhân viên bảo vệ của một quán karaoke.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 06-10, tại một quán Karaoke ở thôn Hiệp Thạch (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), 3 người gồm: Trương Quốc Cường (SN 1982, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn); Trần Bảo Ngọc (SN 1985) và Vũ Anh Dũng (SN 1995, cùng trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra xô sát với anh Phạm Minh Thế (SN 1990) là bảo vệ của quán Karaoke.

Trong lúc hai bên xô sát, anh Trần Văn Hùng (là bạn của anh Thế) vào can ngăn thì bị 3 thanh niên trên đánh lại. Hậu quả, làm anh Hùng bị thương vùng mặt và vùng ngực phải đi bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kinh Môn đã phối hợp với Công an xã Hiệp Sơn tạm giữ Cường, Ngọc, Dũng. Đồng thời, cơ quan công an phát hiện và thu giữ của các đối tượng 1 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải được Dũng mang theo trong người.

Trưởng Công an huyện Kinh Môn cũng cho biết thêm, với hành vi các đối tượng gây thương tích cho anh Hùng, còn phải chờ kết quả giám định, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố thêm tội danh cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang được Công an huyện Kinh Môn củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG