Sau khi nhận 'hợp đồng đòi nợ thuê', nhóm đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin, đến nhà đập phá cửa, đe dọa vợ con anh D, một chủ doanh nghiệp.

Nơi bắt quả tang các đối tượng đòi nợ thuê cưỡng đoạt tiền của chủ doanh nghiệp

Ngày 22-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an TP Hải Phòng, cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Chu Đức Dũng (SN 1988); Chu Mạnh Hùng (SN 1990, em ruột của Dũng), cùng trú tại Cầu Cáp, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Lê Hồng Minh (SN 1989, trú tại Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 10 này, trinh sát Đội 9 Phòng PC45 nhận được thông tin về một nhóm đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện đe dọa anh B.V.D., (SN 1971, trú tại quận Lê Chân), Giám đốc một công ty cổ phần. Theo đó, nhóm này yêu cầu anh D., trả nợ tiền, nếu không sẽ gây hậu quả xấu cho vợ con anh. Sau đó, các đối tượng đã nhiều lần đến đập phá cửa, quát tháo đe dọa vợ con anh D., khiến vợ anh là chị Th., không dám đi làm và con gái là cháu L., không dám đến trường học.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn kéo nhau đến công trường xây dựng dự án do công ty của anh D., đang thi công để đe dọa hành hung công nhân, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Đến 22 giờ 30 phút ngày 15-10, tại quán cà phê Ruby (ở số 19 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), Đội 9 Phòng PC45 kết hợp với Công an phường Đông Khê, quận Ngô Quyền đã bắt quả tang nhóm 3 đối tượng này đang đe dọa chiếm đoạt số tiền 195 triệu đồng của anh B.V.D..

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ năm 2014, do có quan hệ làm ăn kinh doanh nên anh D., có nợ công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Bình Minh do bà Lưu Thị Minh làm Giám đốc với số tiền 410 triệu đồng.

Vì chưa có tiền trả nên anh D. xin khất nợ để trả dần, nhưng ông Đoàn Đắc Thao, Phó giám đốc công ty Bình Minh (chồng của bà Minh) không đồng ý, đã thuê Chu Mạnh Hùng để đòi nợ.

Ông Thao thỏa thuận với Hùng nếu đòi được tiền, Thao sẽ trả cho Hùng 1/3 số tiền nợ trên.

Hùng đồng ý đòi nợ thuê rồi rủ thêm anh trai là Chu Đức Dũng và bạn là Lê Hồng Minh cùng một số đối tượng khác cùng tham gia.

Theo đó, nhóm đối tượng này đã nhiều lần gây ra các vụ đập phá cửa nhà, gọi điện, nhắn tin đe dọa gia đình anh D. và hành hung số công nhân công ty của anh D..

Ngày 15-10, trước áp lực của nhóm đối tượng trên, anh D., đã buộc phải đi vay mượn số tiền 195 triệu đồng rồi đem đến quán cà phê Ruby để đưa cho chúng thì lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

