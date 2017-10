Chiều 12/10, lãnh đạo huyện Tân Lạc (Hoà Bình) cho biết, lực lượng chức năng tạm dừng tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích ở xóm Khanh, xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, Hoà Bình) để đảm bảo an toàn.

Theo đó, ông Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình) cho biết, do nguy cơ thác Khanh có thể tiếp tục bị vỡ, không đảm bảo an toàn do vậy lực lượng chức năng sẽ ngừng tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ lở núi vùi lấp 18 người tại xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) rạng sáng ngày 12/10. Sau đó, đến sáng ngày 13/10 sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Trước đó, trong sáng 12/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân thứ 9 trong tổng số 18 nạn nhân bị vùi lấp. UBND huyện Tân Lạc đã huy động toàn bộ lực lượng đến tìm kiếm các nạn nhân.

Tại hiện trường, khoảng 300 người cùng nhiều phương tiện, máy móc thuộc các lực lượng quân đội, công an và y tế đã đào bới, túc trực. Chó nghiệp vụ cũng được cảnh sát cơ động mang vào để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Tối nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn tạm dừng tìm kiếm. Ảnh: Báo Giao thông

Sự cố sạt lở vùi lấp 18 người xảy ra vào 1 giờ 30 phút ngày 12/10 tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hoà Bình. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/ người chết, UBND huyện Tân Lạc hỗ trợ 3 triệu đồng/ người chết.

Theo Ban Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hoà Bình, tính đến 7 giờ ngày 12/10, toàn tỉnh Hòa Bình có 39 người chết, bị thương và mất tích do mưa lũ. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên 1.000 ngôi nhà của người dân đã bị lũ làm hư hỏng, cuốn trôi, khoảng 300 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Hơn 4.000ha lúa, hoa màu bị ngập hoàn toàn. Các tuyến đường giao thông bị sạt lở thiệt hại nghiêm trọng...

Danh sách các nạn nhân bị vùi lấp gồm:

1. Đinh Công Nghị

2. Đinh Công Hơn

3. Đinh Thị Đằng

4. Đinh Công Nghĩa

5. Đinh Công Ngoan

6. Đinh Thị Bộng

7. Đinh Thị Nư

8.Đinh Công Huynh

9. Đinh Thị Son

10. Đinh Thị Sinh

11. Đinh Thị Son

12. Định Thị Ẹm

13. Nguyễn Hữu Bảo

14. Đinh Thị Hỉn

15. Bùi Văn Khoa

16. Bùi Thị Danh

17. Đinh Công Sinh

18. Bùi Văn Hức

Duy Uyên