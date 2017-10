Youtube và Facebook đã gỡ bỏ hàng nghìn clip, bài viết có nội dung xấu, độc hại, trong đó có 174 bài viết và tài khoản bôi nhọ, xuyên tạc cá nhân, tập thể.

Thẩm tra báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; kế hoạch 2018, Chủ nhiệm UB Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh đánh giá, các giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến thị trường, nền kinh tế duy trì ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn chậm; chất lượng tăng trưởng chưa được cải thiện, chỉ số thu nhập quốc dân (GNI) ngày càng giảm...

Lợi dụng mạng xã hội đưa tin xấu, bôi nhọ

Đánh giá tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, UB Kinh tế cho rằng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn với sự xuất hiện của một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao gây bức xúc, lo lắng trong xã hội.

Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra trước QH. Ảnh: Hoàng Anh

An toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều bất cập, còn tình trạng lợi dụng mạng xã hội đưa tin xấu, bôi nhọ, gây mất niềm tin trong nhân dân.

UB Kinh tế dẫn báo cáo của Chính phủ trong đó thừa nhận công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng còn bất cập; chưa có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng lợi dụng mạng xã hội đưa tin xấu, độc; còn nhiều sai phạm trong hoạt động báo chí.

Qua công tác chấn chỉnh, xử lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, phản động trên mạng xã hội, đến nay YouTube đã gỡ bỏ trên 4.400 clip có nội dung xấu, độc hại.

Facebook đã gỡ bỏ 678 tài khoản và bài viết vi phạm, trong đó có 110 tài khoản giả mạo, 394 bài viết và tài khoản kinh doanh trái phép, 174 bài viết và tài khoản bôi nhọ, xuyên tạc cá nhân, tập thể.

UB Kinh tế cũng đánh giá, an ninh trật tự tại một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều khó khăn.

Tình hình khiếu nại, tố cáo tuy có giảm về số lượt, số đơn, số vụ việc nhưng tính chất và mức độ phức tạp lại tăng lên.

Đặt các trạm BOT chưa hợp lý

Các dự án BOT giao thông bên cạnh các đóng góp quan trọng cho nền kinh tế cũng khiến dư luận xã hội bày tỏ sự không hài lòng về một số khâu trong quá trình triển khai dự án như chỉ định thầu, các nhà đầu tư chưa bảo đảm năng lực, chất lượng một số công trình kém.

“Mức giá dịch vụ, thời gian thu phí và việc đặt các trạm thu phí BOT chưa hợp lý tại các tuyến quốc lộ”, Chủ nhiệm UB Kinh tế nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, UB Kinh tế đánh giá nợ xấu đang ở mức dưới 3% nhưng thực chất nợ xấu trên toàn nền kinh tế vẫn còn ở mức cao.

Tiến độ tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn trong những ngành Nhà nước không cần nắm giữ chưa đạt yêu cầu đề ra.

Một số cơ chế, chính sách còn bất cập, điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Số lượng DN đăng ký thành lập mới tăng lên nhưng các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và chờ giải thể có xu hướng tăng cao.

QH cũng lo lắng việc các nhà đầu tư nước ngoài dịch chuyển dòng vốn và mở rộng quy mô sản xuất tại VN, nếu không được thẩm định, kiểm soát kỹ càng có thể kéo theo sự chuyển dịch công nghệ lạc hậu, kém thân thiện môi trường.

Về kế hoạch 2018, UB Kinh tế đề nghị Chính phủ tính toán, rà soát để xây dựng các chỉ tiêu cho phù hợp, báo cáo rõ thêm về các chỉ tiêu điều hành vĩ mô khác như tăng cung tiền M2, tăng trưởng tín dụng, định hướng điều hành lãi suất, tỷ giá, chính sách thuế... Đồng thời đề nghị Chính phủ quyết tâm siết chặt kỷ luật tài chính, đẩy mạnh tái cơ cấu nợ công.

Về lĩnh vực an ninh, xã hội, QH yêu cầu Chính phủ có chủ trương, đối sách phù hợp, nhất là các vấn đề biên giới, biển đảo, an ninh phi truyền thống, an ninh nông thôn, biên giới, các vùng nhạy cảm; báo cáo trước QH về các quyết định xử lý hành chính và việc áp dụng biện pháp tạm giam trong 3 năm 2014-2016; tiếp tục triển khai về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Thúy Hạnh