Ngày 13 tháng 10 năm 2017 rơi đúng vào thứ 6. Sau đây là 13 sự thật thú vị về ngày được cho là xui xẻo này.

1. Nguồn gốc nỗi sợ hãi thứ 6 ngày 13 có thể bắt nguồn từ Kinh thánh

Bữa ăn tối cuối cùng (Leonardo da Vinci), một bức fresco tại Milano (1498) của Leonardo da Vinci

Người ta cho rằng Chúa Giê-su bị đóng đinh vào đúng thứ 6. Mười ba cũng là số lượng khách có mặt tại Bữa tối cuối cùng, và vị giáo hoàng Giuđa, người sau này sẽ phản bội Chúa Giê-su được cho là là người đứng thứ 13 ngồi trên bàn.

2. Chứng sợ hãi thứ 6 ngày 13 gọi là 'paraskavedekatriaphobia'

Cái tên này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, trong đó 'paraskeví' nghĩa là 'thứ 6', còn 'dekatreís' nghĩa là 'mười ba'.

Một thuật ngữ khác được sử dụng là 'friggatriskaidekaphobia', trong đó 'Frigga' là chỉ thần Frigg, một vị nữ thần của tình yêu và sắc đẹp của người Đức và Bắc Âu cổ, nhưng cũng có thể cái tên bắt nguồn từ nữ thần Fria của người German cổ cũng tượng trưng cho hai điều trên.

Trong tiếng German, thứ sáu được viết thành 'Frije-dagaz' và sau này thành 'Friday' của người Anh.

3. Ngày 13/9/1940, thứ sáu, Thế chiến thứ II, năm quả bom của phát xit Đức rơi trúng cung điện Buckingham nước Anh

Những quả bom đã phá hủy Nhà thờ Cung điện, là một phần trong chiến dịch 'Blitz' của ông trùm Hitler.

4. Ngày thứ sáu đen tối

Vào thứ sáu, ngày 13/10/1989, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ gặp phải một sự cố nghiêm trọng. Ngày này đôi khi được gọi là 'ngày thứ sáu đen tối'.

Thuật ngữ 'Black Friday' vốn được dùng cho sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ hồi thế kỷ 19. Lần đầu tiên nó được dùng là vào 24 tháng 9 năm 1869, khi hai nhà đầu cơ là Jay Gould và James Fisk cố gắng lũng đoạn thị trường vàng, dẫn tới sự can thiệp của chính phủ vào thị trường chứng khoán New York. Rất nhiều nhà đầu tư nhanh chóng mất một khoản tiền lớn và họ gọi đó là một “ngày thứ 6 đen tối”.

5. Ước tính mỗi lần đến thứ 6 ngày 13 , kinh tế Mỹ thất thoát khoảng 800-900 triệu đô la

Hãng hàng không giảm giá vé máy bay vào dịp thứ 6 ngày 13

Theo Stress Management Center and Phobia Institute (Trung tâm kiểm soát sự căng thẳng và viện nghiên cứu nỗi sợ hãi), nhiều người Mỹ từ chối công tác hoặc đi lại bằng máy bay trong ngày này.

6. Bộ phim không thể hoàn thành 'Number 13'

Nhà làm phim người Anh, Alfred Hitchcock được mệnh danh là bậc thầy trong việc gây hồi hộp. Tên tuổi ông gắn liền với thể loại phim "toát mồ hôi lạnh", trong đó có rất nhiều bộ phim đã trở thành kinh điển.

Ông sinh ngày 13 tháng 8 năm 1899, rơi vào thứ sáu. Năm 1915, Alfred Hitchcock vào làm việc cho công ty điện tín Henley. Thời gian này, ông có dịp quan tâm đến phim ảnh, thường xuyên đến các rạp chiếu phim và đọc nhiều sách báo.

Năm 1920, ông làm việc cho một xưởng phim ở Anh với vai trò thiết kế tựa phim. Sự nghiệp điện ảnh của ông bắt đầu vào năm 1921, Hitchcock có cơ hội thử nghề đạo diễn khi đạo diễn của bộ phim Always Tell Your Wife ngã bệnh bất thần.

Bị ấn tượng trước khả năng của Hitchcock, ban giám đốc xưởng phim cho phép ông đạo diễn bộ phim mang tên 'Number 13' (Số 13), nhưng bộ phim đó không được hoàn thành vì vấn đề tài chính - xưởng phim phải đóng cửa chi nhánh của nó ở Anh.

7. Đám cưới kinh dị

Viva Las Vegas Wedding Chapels ở Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, cung cấp các lễ cưới đặc biệt chủ đề kinh dị zombie, ma cà rồng vào thứ sáu ngày 13.

8. Hiệp sĩ Đền Thánh (Hiệp sĩ dòng Đền)

Vào ngày 13 tháng 10 năm 1307, đúng vào thứ sáu, vua Philip IV của Pháp ra lệnh cho các binh lính của ông tấn công và bắt giữ hiệp sĩ Đền Thánh - là một trong những dòng tu quân đội Kitô giáo nổi tiếng nhất của ngày xưa.

Hàng trăm hiệp sĩ Đền Thánh đã bị tra tấn tàn bạo để bị buộc nhận tội. Hơn một trăm người chết trong quá trình này.

9. Tháng nào có thứ 6 ngày 13 thì ngày mồng 1 phải rơi vào Chủ Nhật

Bonus: Halloween 2016 là lần đầu tiên trong 666 năm có Halloween rơi vào đúng thứ sáu ngày 13

10. Các tòa nhà chung cư, khách sạn, bệnh viện thường không có tầng 13, nhiều sân bay không có cổng số 13

Ở Việt Nam, nhiều chung cư thường đánh số 12a và bỏ qua số 13.

11. Cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt rất sợ thứ sáu ngày 13

Ông tránh khởi hành vào ngày thứ Sáu, không thích đi lại vào ngày 13 của bất kỳ tháng nào và sẽ không bao giờ tổ chức bữa ăn tối mà có 13 người ngồi.

12. Taylor Swift và số 13

Taylor Swift coi 13 là số may mắn của mình và có một số mối liên quan đến thứ sáu ngày 13.

'Tôi sinh ngày 13. Tôi được 13 tuổi vào thứ 6 ngày 13. Album đầu tay của tôi bán được 500,000 bản sau 13 tuần. Ca khúc đầu tiên của tôi có phần intro dài 13 giây.'

'Mỗi lần đi nhận giải tôi đều ngồi ghế thứ 13, hoặc hàng thứ 13, hoặc hàng M - chữ cái thứ 13 trong bảng chữ cái,' nữ ca sĩ chia sẻ.

13. Năm 2017 có hai thứ sáu ngày 13, rơi vào tháng 1 và tháng 10

Trang Đặng