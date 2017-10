Danh sách 13 mẫu xe cỡ nhỏ an toàn nhất được đưa ra bao gồm những cái tên như Honda Civic, Mazda3, Kia Forte, Hyundai Elantra...

Hiện nay, tiêu chí của người mua xe thường ưu tiên các yếu tố như mức độ ăn xăng, cảm giác lái và khả năng chở hàng của xe (dung tích cốp sau). Đó có thể đã là tất cả những gì các khách hàng nên cân nhắc. Tuy nhiên, việc bổ sung mức độ an toàn vào danh sách này cũng là một ý tưởng đáng được quan tâm. Một chiếc xe cỡ nhỏ với mức điểm an toàn cao sẽ bảo vệ sự an toàn của bạn và gia đình trong trường hợp xảy ra tai nạn.

13 mẫu xe cỡ nhỏ “an toàn và bền bỉ” nhất năm 2017.

Để chọn ra 13 mẫu xe cỡ nhỏ an toàn nhất thì tổ chức IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) đã khảo sát trên phiên bản 2017 của tất cả những cái tên trong phân khúc sedan đang bán tại thị trường Mỹ. Khung xếp loại của IIHS gồm 4 bậc: Tốt (Good), Có thể chấp nhận được (Acceptable), Trung bình (Marginal), và Kém (Poor). Điểm số cao nhất sẽ đạt chứng nhận Top Safety Pick+.

Top Safety Pick+ là chứng nhận đánh giá về mức độ cao nhất của Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS). Để đạt được chứng nhận này, xe phải đạt điểm đánh giá cao nhất (Good) tại tất cả các hạng mục bao gồm va chạm trực diện góc nhỏ, va chạm trực diện góc trung, va chạm bên hông, độ bền của mái xe và giảm thiểu tác động vào vùng đầu, đồng thời phải có thêm hệ thống phanh tự động khẩn cấp.

Theo đó, từng xe sẽ đâm trực diện (phía ghế lái) vào một chướng ngại vật nhỏ, mô phỏng trường hợp đâm gốc cây, cột điện hoặc một góc của xe khác… trong thực tế, để kiểm tra độ an toàn về kết cấu của khoang lái.

Ngoài ra, bài thử nghiệm này giúp nhận biết các trang bị an toàn như túi khí trước và bên phía ghế lái có ở đúng vị trí cần thiết để bảo vệ tài xế khi xảy ra va chạm hay không. Bên cạnh đó, hệ thống ngăn ngừa tai nạn phía trước của các mẫu xe cũng nhận được điểm số tương đối cao và các cảm biến có thể dừng xe từ vận tốc 19 km/h trở lên.

Sau đây là những mẫu xe có điểm số cao nhất ở các bài thử nghiệm va chạm và nhận chứng nhận Top Safety Pick+ từ IIHS trong năm 2017:

Chevrolet Bolt (giá bán 42.760 USD).

Chevrolet Volt (giá bán 39.435 USD).

Honda Civic (giá bán 21.415 USD).

Hyundai Elantra (giá bán 27.635 USD).

Kia Forte (giá bán 21.685 USD).

Mazda3 (giá bán 27.770 USD).

Nissan Sentra (giá bán 24.745 USD).

Subaru Crosstrek (giá bán 28.965 USD).

Subaru Impreza (giá bán 27.410 USD).

Subaru WRX (giá bán 36.810 USD).

Toyota Corolla (giá bán 19.395 USD).

Toyota Prius (giá bán 24.370 USD).

Toyota Prius Prime (giá bán 27.995 USD).

NhonVT (forum.autodaily.vn)