Hòn đảo có mật độ dân số gấp 4 lần khu vực đông dân nhất New York hay giao lộ hàng nghìn người qua đường ở Nhật Bản là những địa điểm đông đúc, nhộn nhịp hàng đầu thế giới.

Khu mua sắm Vượng Giác, Hong Kong: Vượng Giác là một trong những khu vực mua sắm lớn của Hong kong, nổi tiếng với các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng hay trung tâm giải trí. Vượng Giác được ghi nhận là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới với 130.000 người/km2. Nơi đây nổi tiếng với các cửa hàng sôi động bán tất cả mọi thứ từ bộ sưu tập đồ chơi, giày thể thao hay chim cảnh và cá vàng cũng có thể tìm thấy tại đây. Ảnh: Danielvfung/iStock.

Giao lộ Shibuya, Tokyo, Nhật Bản: Theo City Clock, giao lộ qua đường không giống như một nơi để du khách "ghé thăm", nhưng tại Shibuya Crossing ở Tokyo có tới 2.500 người băng qua đường mỗi lần tín hiệu đèn thay đổi. Điều thú vị là đám đông đến từ nhiều hướng, đi qua giao lộ và không có va chạm. Giao lộ trở nên ấn tượng nhất vào những buổi tối cuối tuần, khi đám đông ra khỏi nhà ga, mặc những bộ quần áo đẹp nhất, băng qua đường dưới ánh đèn neon rực rỡ. Nhịp điệu ở đây gắn liền với nhà ga và sau khi chuyến tàu cuối cùng rời ga vào ban đêm, giao lộ trở nên yên tĩnh. Ảnh: Tomlamela/iStock.

Bảo tàng Louvre, Paris, Pháp: Louvre ở Paris, Pháp trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như bức tranh nàng "Mona Lisa" của Leonardo da Vinci và bức " Nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân" của Eugène Delacroix. Theo thống kê công bố trên website của bảo tàng, năm 2016 có 7,4 triệu du khách ghé thăm nơi đây. Ảnh: RossHelen /iStock.

The Grand Bazaar, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: Travel + Leisure cho biết Grand Bazaar, Istanbul có hơn 3.000 cửa hàng, thu hút 15 triệu du khách mỗi năm và là địa điểm hút khách du lịch nhất châu Âu. Theo Daily Mail, Grand Bazaar mở cửa từ năm 1461 và bán tất cả mọi thứ, từ thảm trải sàn, vải cho đến các món đồ trang sức được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Ảnh: Chris-mueller/iStock.

Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ: Quảng trường Thời đại ở New York luôn đông người, bất kể thời gian nào trong ngày. Có hơn 300.000 người đi bộ tại trung tâm quảng trường mỗi ngày. Đêm giao thừa hàng năm thu hút hàng trăm nghìn người, các show của sân khấu Broadway và các cửa hàng thương hiệu luôn đón lượng lớn khách du lịch. Ngoài ra, những người đi làm qua quảng trường cũng góp phần tạo nên sự nhộn nhịp tại đây. Ảnh: Andrew F Kazmierski/iStock.

Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc: Theo Business Insider, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh là một "mê cung của các tòa nhà truyền thống" có chứa "một số đồ tạo tác tốt nhất thế giới". Đây là một trong 3 cung điện cổ đại của Trung Quốc và từng là nơi ở của 24 hoàng đế Trung Quốc. Tại đây lưu giữ bộ sưu tập đồ tạo tác có từ triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Mỗi năm, Tử Cấm Thành đón 14 triệu du khách. Ảnh: Miles Astray/iStock.

Nhà hát Opera Sydney, Sydney, Australia: Nhà hát Opera Sydney hoàn thành năm 1973, sau 16 năm xây dựng. Nơi đây là một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở Australia, mỗi năm tổ chức hơn 3.000 sự kiện. Theo báo cáo của nhà hát, mỗi năm có khoảng 8,2 triệu du khách ghé thăm nhà hát. Ảnh: SunflowerEY/iStock.

Đền Taj Mahal, Agra, Ấn Độ: Theo The Telegraph, lịch sử, kiến trúc và câu chuyện tình yêu đằng sau Di sản Thế giới của UNESCO này thu hút khoảng 7 triệu du khách mỗi năm. Nơi đây mở cửa từ lúc mặt trời mọc đến hoàng hôn nên du khách có nhiều thời gian để khám phá và chụp những bức ảnh hấp dẫn tại đây. Ảnh: Nicolemoraira/iStock.

Công viên Disneyland Hong Kong, Hong Kong: Có 11 công viên Disneyland trên thế giới, trong đó Disneyland Hong Kong là một trong những địa điểm đông đúc nhất. Theo Travel + Leisure, mỗi năm có hơn 7,4 triệu du khách tới đây. Trong 3 năm gần đây, công viên đã mở rộng thêm 25% diện tích để đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách. Ảnh: EnchantedFairy/iStock.

Đảo Santa Cruz del Islote, Colombia: Santa Cruz del Islote là hòn đảo đông dân nhất thế giới, và đó là một trong những lý do khiến nơi đây thu hút nhiều khách du lịch. Theo New York Times, mọi người đều muốn xem 1.200 người sống như thế nào trên một mảnh đất có mật độ dân số gấp 4 lần Manhattan mà không có các dịch vụ như nước máy, hệ thống cống rãnh, cảnh sát hay bệnh viện. Ảnh: Las2orillas.

Mall of America, Bloomington, Minnesota: Mall of America mở cửa từ năm 1992 và là trung tâm mua sắm lớn thứ 2 ở Mỹ. Theo trang web của trung tâm, có khoảng 40 triệu người đến đây hàng năm và 1/3 trong số đó là khách du lịch nước ngoài. Nơi đây có hơn 520 cửa hàng thu hút nhiều du khách hơn cả Disneyland, Grand Canyon, và Graceland cộng lại. Ảnh: Will Flavell/Flickr.

Đền Meiji Jingu, Tokyo, Nhật Bản: Nằm giữa Tokyo nhộn nhịp và hối hả là ngôi đền Meiji Jingu yên tĩnh. Ngôi đền không chỉ hấp dẫn du khách với phong cảnh xung quanh mà còn nổi tiếng với ý nghĩa quan trọng trong lịch sử. Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản cho biết, ngôi đền được xây dựng để thờ Hoàng đế và Hoàng hậu Meiji. Theo thống kê của Travel + Leisure, mỗi năm có khoảng 30 triệu người ghé thăm ngôi đền. Ảnh: Junce/iStock.

Oanh Vũ