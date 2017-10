Những 'ngày ấy' của các chị em phụ nữ sẽ không còn khó chịu và bất tiện nếu biết cách.

Những 'ngày ấy' sẽ không còn khó chịu và mệt mỏi với những mẹo sau.

Phụ nữ mỗi tháng phải trải qua một ‘mùa dâu’ khá mệt mỏi với những thay đổi tâm sinh lý.

Cùng Gia Đình Mới tìm hiểu những cách bạn có thể giảm đau để có một kỳ ‘đèn đỏ’ dễ chịu hơn.

10. Túi chườm nóng hoặc tất nóng

Chườm nóng sẽ giúp bạn đỡ bị chuột rút - Nguồn: Bright Side

Khi bị chuột rút, bạn có thể dùng những túi chườm nóng, chai nước ấm hoặc tất nóng (đổ đầy gạo vào trong túi rồi cho vào lò vi song quay trong vài phút) để chườm, bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

9. Cốc nguyệt san

Cốc nguyệt san là người 'bạn thân' mới của các chị em phụ nữ trong ngày 'đèn đỏ' - Nguồn: Bright Side

Băng vệ sinh giờ đã lỗi thời – cốc nguyệt san mới là phát minh tuyệt vời dành cho các chị em phụ nữ trong những ngày này.

Nó không chỉ an toàn vì được làm từ silicon y tế mà còn 99% không tràn.

Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng cốc nguyệt san tại đây.

8. Quần chip nguyệt san

Quần chip nguyệt san không thể thay băng vệ sinh nhưng giúp chống tràn.

Nếu bạn vẫn cảm thấy không an tâm khi sử dụng cốc nguyệt san, bạn có thể mặc thêm quần chip nguyệt san – nó sẽ giúp bạn chống tràn tuyệt đối.

7. Ăn thực phẩm có chứa nhiều kali

Trong những 'ngày ấy', bạn nên ăn nhiều chuối - Nguồn: Women's Day

Những thực phẩm có chứa nhiều kali sẽ giúp bạn không bị chuột rút trong những ngày này.

Vì thế, hãy ăn thật nhiều chuối, khoai lang, khoai tây, bí đỏ, dưa hấu, đậu đen, đậu trắng, sữa chua và củ cải trong những ‘ngày ấy’.

6. Không ăn mặn

Những đồ ăn mặn, nhất là đồ ăn vặt như bim bim, nem chua rán, v.v. sẽ khiến bạn phù nề nhiều hơn trong kỳ kinh nguyệt.

Tốt nhất chỉ nên ăn hoa quả và ăn ít muối trong thời gian này.

5. Nói không với caffeine

Không nên sử dụng caffeine trong những 'ngày ấy'.

Caffeine sẽ chỉ khiến cho cơn chuột rút của bạn tồi tệ hơn. Vì vậy, nếu thực sự cần uống cà phê, hãy thay bằng loại cà phê không có caffeine.

4. Dùng các ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt

Những ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt vô cùng hữu ích với phụ nữ.

Những ứng dụng này rất hữu ích trong việc dự báo và tính toán khi nào kết thúc chu kỳ, lưu lại những cảm xúc và triệu chứng khó chịu của bạn, giúp bạn có thể điều chỉnh khẩu phần ăn và tâm trạng, v.v.

5 ứng dụng tốt nhất hiện nay là Day After, Period Tracker Lite, Flo Period Tracker, My Cycles Period and Ovulation Tracker và My Calendar.

3. Bộ dụng cụ nguyệt san

Bộ dụng cụ nguyệt san có đầy đủ những thứ bạn cần trong những 'ngày ấy'.

Đây là một cách tuyệt vời để không phải lo lắng về việc khi nào cần mua và mua những thứ gì cho những ‘ngày ấy’.

Bộ dụng cụ này có rất nhiều sản phẩm vệ sinh hữu ích mà bạn có thể chọn lựa theo sở thích và nhu cầu.

2. Thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau sẽ giúp cho ngày 'đèn đỏ' dễ chịu hơn - Nguồn: Bright Side

Nếu cơn đau quá khó chịu, bạn có thể dùng thuốc giảm đau nhưng cần hỏi ý kiến bác sỹ để có liều lượng phù hợp.

1. Tập yoga

Yoga có tác dụng thư giãn đầu óc và giúp cơ thể dẻo dai trong những ngày này - Nguồn: Bright Side

Trong những ngày ‘đèn đỏ’, nhiều chị em cảm thấy mệt mỏi và ngại vận động.

Tuy nhiên, vận động nhẹ nhàng là cách tốt nhất để giảm đau trong những ngày này.

Bạn có thể cân nhắc tập yoga nếu gym và aerobic hoặc Zumba quá nặng đối với bạn trong những ‘ngày ấy’.

Yoga giúp bạn thư giãn đầu óc và các cơ bắp dẻo dai hơn.

Quỳnh Anh